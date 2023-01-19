Мішель запланував провести у столиці багато зустрічей. Зокрема, він має побачитись з українським президентом Володимиром Зеленським.
До речі Зеленський поговорив із Шарлем Мішелем: закликав рішучіше відреагувати на "ядерний терор"
Шарль Мішель їде до Києва
Президент Євроради оприлюднив у своїй соцмережі відео, як їде потягом до Києва.
Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент,
– зазначив Мішель.
Він наголосив, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи. За словами Мішеля, українці потребують і заслуговують підтримки.
"І з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", – додав президент Євроради.
Мішель їде до України: дивіться відео
Мішель відреагував на трагедію у Броварах
Голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Монастирський був великим другом ЄС і написав, що Рада приєднується скорботи українців.
"Ми приєднуємося до скорботи українців після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України", – написав Мішель.