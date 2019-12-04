Шарль Мишель стал новым председателем Европейского Совета: что о нем известно

Летом 2019 года лидеры стран-членов Европейского Союза выбрали Шарля Мишеля президентом Европейского Совета. Во время торжественной церемонии 29 ноября Дональд Туск пожал руку своему преемнику и передал ему колокольчик, символизирующий полномочия председателя Евросовета. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией этого политического деятеля.

Биография Шарля Мишеля

Шарль Мишель родился 21 декабря 1975 года в городе Намюр и стал старшим сыном в семье. Отец Шарля – Луи Мишель – довольно известный европейский политик, ранее работавший министром иностранных дел Бельгии, а также комиссаром Европейского Союза по вопросам развития и гуманитарной помощи, членом Европейского парламента.

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Политическая карьера

Еще в подростковом возрасте Шарль Мишель раздавал политические листовки своего отца и вступил в организацию "Молодые реформаторы-либералы Жодуани". С тех пор в течение семи лет был ее президентом. Кроме этого достигнув совершеннолетия стал советником в провинции Брабант.

В это время юный Мишель учился на юридическом факультете Брюссельского франкоязычного свободного университета и Амстердамского университета и получил диплом адвоката.

Уже в 25 лет в 2000 году Шарль Мишель стал самым молодым министром внутренних дел в правительстве Валлонии за всю историю Бельгии. В том же году парень попал на работу в горсовет города Вавра где позже стал советником по градостроительству, а также пресс-секретарем Реформаторского движения. А потом и мэром города.

С 2007 года Мишель заменил Арманда де Декера, ведь занял пост министра развития и сотрудничества. В это время он все еще продолжал работать в третьем правительстве Верхофстадта, первом Летерма, Ван Ромпей и втором Летерма. Кроме того, он все еще исполнял обязанности мэра Вавры.

После неудачи тогдашнего президента партии Дидье Рейндерса на парламентских выборах 2010 года Мишель стал кандидатом на пост президента партии. Уже в следующем году он выиграл внутренние выборы и подал в отставку министерской должности. Из-за этого их отношения с Рейденсом стали напряженными на многие годы.

По окончании парламентских выборов 2014 года король Бельгии Филипп поручил Шарлю Мишелю и лидеру партии "Христианские демократы и фламандцы" Крису Питерсу сформировать новое правительство. Поэтому уже 7 октября того же года партии: "Новый фламандский альянс", "Христианские демократы и фламандцы", "Открытые фламандские либералы и демократы" и "Реформаторский движение" – подписали соглашение о создании правоцентристского коалиционного правительства. Мишель стал главой нового правительства и самым молодым лидером в Европе. А с 1840 года еще и самым молодым премьер-министром Бельгии.



Шарль Мишель вместе с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом / фото GettyImages

Зимой 2018-го в Бельгии наступил политический кризис, связанный с неоднозначностью во взглядах относительно присоединения к первому Всемирному пакту за безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию, который инициировали в ООН. Споры привели к тому, что все, кто не согласен с намерением присоединиться к миграционному пакту – вышли из коалиции.

18 декабря 2018 года Шарль Мишель также подал в отставку, а уже через несколько дней король Бельгии согласовал отставку. Несмотря на это кабинет меньшинства Шарля Мишеля, который поддерживали Реформаторское движение, Открытые фламандские либералы и демократы, а также Христианско-демократическая и фламандская партия продолжили выполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Парламентские выборы в Бельгии состоялись 26 мая.

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Жизнь вне политики

Шарль Мишель женат на Амели Дербаудренген, супруги празднуют свой день рождения в один день. Пара воспитывает двух девочек – Жанну и Люси.

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