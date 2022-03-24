Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета от 24 марта. На руководящей позиции Мишель будет оставаться до 30 ноября 2024 года.
Тем временем Боррель считает, что через 15 дней решится ход российского вторжения в Украину.
Мишеля повторно избрали и президентом евросаммитов
Также Шарль Мишель повторно избран президентом евросаммитов – тоже до конца ноября 2024 года. Бельгиец является третьим президентом Евросовета после создания этой должности в 2009 году – согласно Лиссабонскому соглашению.
Возглавил Европейский орган политик в декабре 2019 года. До этого он занимал должность премьер-министра Бельгии.
Чем занимается президент Евросовета:
- Президент Европейского совета председательствует на его встречах.
- Также в обязанности входит координация работы Евросовета.
- Задача Мишеля – внешнее представительство ЕС по вопросам общей внешней и политики безопасности.