Про це повідомила пресслужба Європейської ради від 24 березня. На керівній позиції Мішель залишатиметься до 30 листопада 2024 року.

Тим часом Боррель вважає, що за 15 днів вирішиться хід російського вторгнення в Україну

Мішеля повторно обрали і президентом євросамітів

Також Шарль Мішель повторно обраний президентом євросамітів – теж до кінця листопада 2024 року. Бельгієць є третім президентом Євроради після створення цієї посади у 2009 році – згідно з Лісабонською угодою.

Очолив Європейський орган політик у грудні 2019 року. До цього він обіймав посаду прем'єр-міністра Бельгії.

Чим займається президент Євроради: