Достаточно шароварщины и сексизма: почему мы стали менее толерантны к триггерам

Я уверен, вы заметили тенденцию, что украинцы стали менее толерантны к несправедливости, неуместным высказываниям, шароварщины и тому подобному. Мы не замалчивали тему сексистских заявлений, распространили тему изнасилования и издевательства над девушками, отреагировали на унижение солдата в санатории, избиение военного священником и т.д. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 Канала.

Предлагаю более подробно разобрать этот феномен и то, чем отличается хейт от защиты прав и добродетелей.

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Кенсилим всех?

Сразу объясню разницу между хейтом и активной гражданской позицией. Да, иногда можно проследить агрессию вокруг тем, которые откровенно этого не стоят. Дело в том, что люди устают и не успевают обрабатывать достаточно большой объем информации. Это приводит к тому, что мы начинаем акцентироваться только на негативе. Часто единственный способ компенсировать медийную перегрузку – это отреагировать в агрессивной форме.

Хотя на самом деле лучшим способом будет не тратить свои силы на подобную коммуникацию, потому что она, во-первых, ничему не учит, во-вторых, демонстрирует разные элементы насилия.

Вместе с тем, в начале я привел несколько ситуаций, реакция и неравнодушие к которым служат примером нашего сознания и неравнодушия. Тот факт, что люди начали об этом говорить и нуждаться в ответной реакции – пример здравого общества, разума и смысла.

Это вопрос именно защиты человека. То есть люди не сконцентрированы на том, чтобы упразднить, унизить, уничтожить личность по принципу ее несоответствия представлениям об общественных нормах. Здесь мы говорим о нарушении человеческих принципов. И предоставлять в таких моментах огласку и требовать прощения и наказания вполне уместно. Я горжусь такой позицией украинцев.

Феномен неравнодушия

В отличие от россиян, украинцы никогда не были безразличны. Но после полномасштабного вторжения мы уже достаточно подверглись насилию от наших соседей и точно знаем, как нам отстаивать собственное право и достоинство, используя медийные ресурсы. Мы действительно стали лучше и менее толерантны к неуважению, несправедливости и нарушению закона.

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И не просто хейтиты, а аргументированно и последовательно. И такая позиция имеет целый ряд преимуществ:

мы создаем прецедент, не позволяя в будущем повторять схожие ситуации; мы показываем, что осуждаем неуважение к людям и культуре и не будем терпеть подобные вещи; мы научились обращаться в правоохранительную систему и показывать, что "замять" дело не получится; мы стали более требовательны к качеству культурного проявления. И песни о шароварщине и высмеивание работы волонтеров – неуместны; мы не прощаем неуважительное отношение к военным и к себе и будем воспитывать у детей уважение свобод.

В отличие от проявления хейта, отстаивая свои права, мы указываем на то, что человек допустил ошибку и имеет возможность реабилитироваться. Мы четко понимаем, чем именно нас оскорбили, затронули и даем возможность просить прощения и отбыть наказание. Это и есть признак демократического общества.

Украинцы стали бдительнее, поэтому в будущем будет меньше таких проявлений несправедливости. Мы стали более эффективными и сконцентрированными на своих правах. Но в этой истории важно не забывать, что соблюдая свое право на достоинство, главное не нарушать достоинства других.