Сначала Сенат, а затем и Палата представителей Конгресса США одобрили законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Президент Джо Байден немедленно его подписал.

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США пока смогли избежать шатдауна

В полночь на пятницу 1 октября в США мог начаться шатдаун – прекращение работы федерального правительства и других государственных учреждений из-за отсутствия финансирования.

Однако за какой-то час до этой временной границы Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о временном продолжении финансирования правительства (254 голоса – за, 175 - против).

В документе также говорится о дополнительных деньгах для преодоления последствий стихийных бедствий (напомним, недавно по США ударили мощные ураганы ) и для помощи эвакуированным афганцам.

Закон немедленно подписал президент Джо Байден , о чем говорится на сайте Белого дома . Поэтому пока что шатдауна удалось избежать, или, по меньшей мере, отсрочить – до 3 декабря.