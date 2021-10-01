Сначала Сенат, а затем и Палата представителей Конгресса США одобрили законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Президент Джо Байден немедленно его подписал.
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США пока смогли избежать шатдауна
В полночь на пятницу 1 октября в США мог начаться шатдаун – прекращение работы федерального правительства и других государственных учреждений из-за отсутствия финансирования.
- Однако за какой-то час до этой временной границы Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о временном продолжении финансирования правительства (254 голоса – за, 175 - против).
- В документе также говорится о дополнительных деньгах для преодоления последствий стихийных бедствий (напомним, недавно по США ударили мощные ураганы) и для помощи эвакуированным афганцам.
Закон немедленно подписал президент Джо Байден, о чем говорится на сайте Белого дома. Поэтому пока что шатдауна удалось избежать, или, по меньшей мере, отсрочить – до 3 декабря.