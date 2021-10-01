Спершу Сенат, а потім і Палата представників Конгресу США схвалили законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду. Президент Джо Байден негайно його підписав.

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США наразі змогли уникнути шатдауну

Опівночі на п'ятницю 1 жовтня у США міг початися шатдаун – припинення роботи федерального уряду та інших державних установ через відсутність фінансування.

Однак за якусь годину до цієї часової межі Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про тимчасове продовження фінансування уряду (254 голоси – за, 175 – проти).

У документі також мовиться про додаткові гроші для подолання наслідків стихійних лих (нагадаємо, нещодавно по США вдарили потужні урагани) та для допомоги евакуйованим афганцям.

Закон негайно підписав президент Джо Байден, про що мовиться на сайті Білого дому. Відтак наразі шатдауну вдалося уникнути, або, щонайменше, відтермінувати – до 3 грудня.