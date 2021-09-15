Президент Штатов Байден отметил, что в течение последних нескольких месяцев каждая третья община в стране пострадала от погодных катаклизмов. Политик подчеркнул: они – связаны с изменением климата.

Заметьте Николас свирепствует: Байден объявил о чрезвычайном положении в Луизиане из-за урагана

Экстремальная погода в прошлом году стоила Америке 99 миллиардов долларов. В этом году, к сожалению, рекорд будет побит,

– подчеркнул Байден.

Лидер США также отметил, что изменение климата – это движущая сила. И источник ее человеческая деятельность.

Стихийные бедствия в США: последние новости