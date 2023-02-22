В Белгородской области загорелся ТЦ: оккупантам привиделся "прилет"
В Шебекино, что в Белгородской области, снова произошел масштабный пожар в торговом центре. Однако местные власти уже защебетали о якобы обстреле.
О выдуманном "прилете" сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, информирует 24 Канал. В результате пожара есть пострадавшие.
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В Белгородской области заговорили о "прилете"
Так, пожар произошел в Шебекино в одном из ТЦ. Губернатору области померещилось, что это был "обстрел". По его словам, снаряды якобы попали в здание, в результате чего оно вспыхнуло.
По данным Гладкова, есть один пострадавший. Мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
В настоящее время на месте пожара работают оперативные службы, а спасатели тушат ТЦ.
Последствия пожара в российском ТЦ / фото Гладкова
Позже губернатор Белгородщины сообщил, что в результате пожара в больницу госпитализировали еще одного пострадавшего – мужчину с контузией. Его состояние средней степени тяжести.
В 13:16 пожар в торговом центре был ликвидирован. Однако Гладков заговорил о повторном "обстреле".
Также в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома. Приступили к восстановительным работам,
– сказал губернатор.
Поврежденный дом / фото Гладкова
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