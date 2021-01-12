В США на 88 году жизни умер исполнительный директор Las Vegas Sands и мультимиллиардер Шелдон Адельсон. Его называли "кошельком Дональда Трампа".

Причиной смерти стали осложнения, связанные с лечением онкологии. Об этом сообщили в пресс-службе компании Las Vegas Sands. Важно Демократы собрали необходимые голоса для начала процедуры импичмента Трампа: детали В Las Vegas Sands отметили, что Адельсона похоронят в Израиле, на родине его жены. Что известно об Адельсоне Шелдон Адельсон входит в 30 самых богатых людей на планете. Журнал Forbes оценивал его состояние в 35 миллиардов долларов.

Шелдон Адельсон был исполнительным директором компании Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе и Макао.

Во время избирательной кампании в США в 2016 году Адельсона называли "кошельком Дональда Трампа".

Также он был одним из самых влиятельных сторонников 45-го президента и, по данным Fox News, пожертвовал Республиканской партии почти 430 миллионов долларов.

Шелдон Адельсон и Дональд Трамп / Фото Getty Images