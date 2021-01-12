У США помер мультимільярдер Шелдон Адельсон, якого називали "гаманцем Трампа"
У США на 88 році життя помер виконавчий директор Las Vegas Sands і мультимільярдер Шелдон Адельсон. Його називали "гаманцем Дональда Трампа".
Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з лікуванням онкології. Про це повідомили у пресслужбі компанії Las Vegas Sands.
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У Las Vegas Sands зазначили, що Адельсона поховають в Ізраїлі, на батьківщині його дружини.
Що відомо про Адельсона
- Шелдон Адельсон входить до 30 найбагатших людей на планеті. Журнал Forbes оцінював його статки у 35 мільярдів доларів.
- Шелдон Адельсон був виконавчим директором компанії Las Vegas Sands, яка володіє казино у Лас-Вегасі й Макао.
- Під час виборчої кампанії у США 2016 року Адельсона називали "гаманцем Дональда Трампа".
- Також він був одним з найвпливовіших прихильників 45-го президента і, за даними Fox News, пожертвував Республіканський партії майже 430 мільйонів доларів.
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