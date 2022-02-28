Так, Shell plc намерена выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая:

27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2";

50% в Salym Petroleum Development;

СП с "Газпром нефтью" "Гидан энерджи",

А также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток 2". Все это – следствие войны России против Украины.

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"В конце 2021 года основные средства Shell в этих предприятиях в России составили примерно 3 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесцениванию", – комментирует компания.

22 февраля Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Шольц подчеркнул, что на фоне действий России этот процесс продолжать нельзя. Предыдущий положительный результат, который был решающим в сертификации, отзовут.

Смотрите видео об остановке сертификации "Северного потока-2":

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