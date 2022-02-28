Так, Shell plc має намір вийти із спільних підприємств з "Газпромом", включаючи:

27,5% ЗПГ-проєкту "Сахалін-2";

50% у Salym Petroleum Development;

СП з "Газпром нафтою" "Гидан енерджі",

А також припинити участь у проекті газопроводу "Північний потік 2". Усе це – наслідок війни Росії проти України.

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"Наприкінці 2021 року основні засоби Shell у цих підприємствах у Росії становили приблизно 3 мільярда доларів. Ми очікуємо, що рішення розпочати процес виходу із спільних підприємств з "Газпромом" та пов'язаними з ним організаціями вплине на балансову вартість активів Shell у Росії та призведе до їх знецінення", – коментує компанія.

22 лютого Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Шольц наголосив, що на тлі дій Росії цей процес продовжувати не можна. Попередній позитивний результат, який був вирішальним у сертифікації, відкличуть.

Дивіться відео про зупинку сертифікації "Північного потоку-2":

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