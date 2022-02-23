Путін стимулював світ відмовитися від його газу, – Байден

Таке рішення Байден схвалив після консультацій американського та німецького урядів. Про це глава Білого дому повідомив у своїй заяві 23 лютого.

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Сьогодні я наказав своїй адміністрації ввести санкції проти компанії "Північний потік-2" та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію,

– запевнив Байден.

Він зазначив, що своїми діями Володимир Путін надав світу величезний стимул відмовитися від російського газу.

Зверніть увагу! 22 лютого Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Шольц наголосив, що на тлі дій Росії цей процес продовжувати не можна. Попередній позитивний результат, який був вирішальним у сертифікації, відкличуть.

Санкції США проти Росії

Через цинічне рішення Путіна США запровадили санкції проти Росії. Вони стосуються:

російських еліт та їхніх рідних;

суверенного боргу Росії.

Байден запевнив, що російська економіка відчує весь "біль" від обмежень.



Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про зупинку сертифікації "Північного потоку-2":