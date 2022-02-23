Путін стимулював світ відмовитися від його газу, – Байден
Таке рішення Байден схвалив після консультацій американського та німецького урядів. Про це глава Білого дому повідомив у своїй заяві 23 лютого.
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Сьогодні я наказав своїй адміністрації ввести санкції проти компанії "Північний потік-2" та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію,
– запевнив Байден.
Він зазначив, що своїми діями Володимир Путін надав світу величезний стимул відмовитися від російського газу.
Санкції США проти Росії
Через цинічне рішення Путіна США запровадили санкції проти Росії. Вони стосуються:
- російських еліт та їхніх рідних;
- суверенного боргу Росії.
Байден запевнив, що російська економіка відчує весь "біль" від обмежень.
Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео про зупинку сертифікації "Північного потоку-2":