Схема на десятки миллионов: СБУ разоблачила хищение деталей к зенитно-ракетным комплексам

В Житомирской области разоблачили хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. По информации СБУ, именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону государства.

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, где расположен подпольный склад. Там злоумышленники хранили похищенную продукцию.

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Как участники схемы вывезли военные товары

Правоохранители обнаружили несколько тонн комплектующих, которые подлежат государственному экспортному контролю. По предварительным данным, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен. Следствие установило, что фигуранты присвоили их, когда производился ремонт на одном из оборонных объектов. Впоследствии эти детали отвезли в поселок на Житомирщине. Это помещение участники схемы арендовали.

В процессе обысков правоохранители обнаружили почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в частности – блоки управления. Все это уже направили на экспертизу.

Что нашли в ведомстве во время обысков / Фото СБУ

Уже открыли уголовное производство

Следователи СБУ начали уголовное производство по статье о хищении военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением. По делу продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

СБУ разоблачила подпольный цех под Киевом

Ранее в декабре СБУ обнаружила подпольный цех, на котором производились средства поражения. Его злоумышленники обустроили в Киевской области. В ходе обысков правоохранители изъяли взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями. Удалось выяснить, что к схеме причастен местный житель, ранее уже судимый из-за изготовления самодельной взрывчатки. По делу идет досудебное расследование.