Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Что известно о схеме с браком для пересечения границы

В ГПСУ сообщили, что разоблачили "любовную аферу на украинско-польской границе" в пункте пропуска "Краковец".

40-летний житель Черкасской области официально зарегистрировал брак со своей 45-летней соседкой, которая имеет II группу инвалидности, несмотря на то, что его настоящая жена живет в Германии,

– говорится в сообщении.

В службе объяснили, что украинец направлялся именно к своей жене и надеялся воспользоваться процедурой выезда для мужчин, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Мужчина признал, что его брак с соседкой на самом деле был лишь "билетом" в Европу. Сотрудники отряда передали в полицию информацию об обнаружении признаков уголовного преступления по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

К слову, в апреле осудили гражданина Польши, который вывозил из Украины мужчин призывного возраста. Работники ГПСУ обнаружили в спальном отсеке его автомобиля мужчину, который предложил 2 000 долларов за то, чтобы его вывезли из Украины.

Нарушитель проведет за решеткой ближайшие 5 лет.