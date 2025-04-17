За эту услугу польскому дальнобойщику предложили 2 тысячи долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Что известно о поляке, который вывозил из Украины мужчин призывного возраста

Любомльский районный суд признал 43-летнего жителя Польши виновным в уголовном правонарушении. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу, которое мужчина совершил повторно.

В ходе судебного расследования выяснили, что в прошлом году поляк уже привлекался к уголовной ответственности. Старосамборский районный суд Львовской области признал его виновным в попытке незаконной переправки лиц через госграницу в пункте пропуска "Нижанковичи". Тогда его оштрафовали на 204 000 гривен.

В Госпогранслужбе напоминают, что 20 февраля этого года в пункте пропуска "Ягодин" пограничники обнаружили 53-летнего жителя города Владимир в спальном отсеке грузового автомобиля Volvo. Он пытался незаконно попасть за границу и предложил 2 000 долларов за услугу. Сообщается, что автомобилем управлял упомянутый польский дальнобойщик.

К слову, в понедельник, 14 апреля, появилась информация о том, что пограничники разоблачили мошенническую схему "побега через Приднестровье". Нарушителям, которые пользуются этим маршрутом, подвергаются серьезной опасности. Они могут попасть в поле зрения вражеских спецслужб.