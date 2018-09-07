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"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора

Политическая кухня 163 Читати новину українською

Генеральний прокурор Юрій Луценко нещодавно зняв новий телевізійний ролик, де він у колі родини розповідає про закон і справедливість. Це не передвиборчий піар – це просто піар. Адже Луценко не збирається йти у президенти. Та скільки б грошей не витрачав генпрокурор на свій телевізійний імідж, одна безглузда дія може зіпсувати йому усе.

Попередники Юрія Луценка на посаді генпрокурора не любили журналістів і телевізійні камери. Вони намагалися працювати тихо, спокійно роблячи свою справу, розкриваючи злочини або саботуючи розслідування.

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Луценко, навпаки, дуже відкритий генпрокурор. Він часто дає інтерв’ю, проводить прес-конференції, ходить на ефіри, знімає соціальну рекламу про Генеральну прокуратуру. І вже добре говорить англійською, спілкується нею з дипломатами.

Луценко – більше політик, ніж генпрокурор. І Генпрокуратура – це точно не те місце, де він хотів би закінчити свою політичну кар’єру. Юрій Віталійович залишатиметься у політиці і після звільнення з ГПУ.

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Юрій Луценко – дуже відкритий генпрокурор, який часто дає інтерв'ю

Зараз цьому відомству приділяєтсья набагато менше уваги. Головні події відбуваються навколо формування Державного бюро розслідувань. Не вщухають пристрасті між Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. А от про ГПУ, таке враження, що медіа забули. Та нещодавно генеральна прокуратура дуже голосно нагадала про себе і, на жаль, у звичний для себе спосіб.

4 вересня стало відомо, що ГПУ, завдяки ухвалі суду, отримала доступ до усієї інформації з телефону відомого журналіста розслідувача і керівника програми "Схеми: корупція в деталях" Наталії Седлецької. Слідчий ГПУ хоче перевірити телефон Седлецької за період у 17 місяців, тобто 1,5 року.

Седлецька разом з іншими журналістами є свідком у справі про так звану зустріч Офрекордс з керівником НАБУ Артемом Ситником і можливе розголошення ним державної таємниці у ході неформального спілкування з журналістами.

Йдеться про події 2017 року. Голова НАБУ відкидає звинувачення у тому, що він порушив закон. Генеральна прокуратура веде слідство у цій справі і намагається встановити істину. Насправді ж проти Ситника давно вже шукають якийсь компромат і ця справа – подарунок і єдина зачіпка для його можливого звільнення, про яке так мріють багато наших високопосадових корупціонерів. Ситника дуже хочуть звільнити до того, як запрацює Антикорупційний суд.

Я теж є свідком у цій справі. Генеральна прокуратура викликала на допит Наталю Седлецьку, а пізніше і мене у грудні 2017 року. Минуло 9 місяців після допиту і усі вже забули про цю справу.

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Наталія Седлецька є свідком у справі про зустріч Офрекордс з керівником НАБУ

Але тут виявилося, що слідчий Генеральної прокуратури вирішив перевірити зараз телефон журналіста Седлецької, лаурета чисельних міжнародних нагород.

І не за один конкретний день, коли, як підозрює генпрокуратура, можливо відбувалася зустріч журналістів з керівником НАБУ, а за 1,5 роки. Це викликало величезне обурення журналістів. Бо це дуже схоже на втручання у професійну діяльність і особисте життя відомого журналіста розслідувача, яка у своїй програмі регулярно зачіпає перших осіб держави, а не на намагання провести чесне слідство.

Зрозуміло, що перед Генпрокуратурою поставлена задача розкрутити справу Ситника, але у ході слідства апетити прокуратури збільшилися. Тепер під пильним оком слідчих опинилася і робота відомого журналіста за 17 місяців.

Звісно, ніхто з журналістів не проводить розслідування по смс і не обговорює деталей по телефону. Тому що сподіваються знайти слідчі, крім приватної інформації про Седлецьку та географію її пересування за цей період, незрозуміло? У мене є велика підозра, що прокуратуру цікавить безпосередньо програма "Схеми" і джерела, звідки її журналісти знаходять інформацію.

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Пояснив дії прокуратури по відношенню до Седлецької, чомусь не генпрокурор Юрій Луценко, а Андрій Лисенко, речник відомства. Мовляв, Седлецька – один із багатьох свідків у цій справі, її перевіряють, як і інших, і про жодне втручання у професійне і приватне життя журналіста не йдеться. Але, як я вже казала, це справа про непублічну розмову з журналістами. Тому які ще свідки, окрім журналістів, можуть бути у цій справі, сказати важко. Та й серед тих свідків, про яких відомо, перевіряють лише керівника програми "Схеми".

Я теж є свідком у цій особливо важливій справі. На щастя, мій телефон не потрапив під цю перевірку. Ухвали суду на це ще не має. У черговий раз порада генпрокуратурі – займіться роботою. Розкривайте злочини. Допомогайте поліції шукати вбивць Павла Шеремета.

Не ганьбіться втручанням в професійне життя журналістів, не витрачайте на це свій і наш час.

Автор: Кристина Бердинских
Теги: СМИ Видеоблоги Новости политики Расследования Медиа ГПУ Юрий Луценко Наталья Седлецкая журналисты Политическая кухня
Источник: 24 канал
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