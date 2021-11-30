В Украине третью неделю подряд стабилизируется и падает заболеваемость и количество зараженных коронавирусом. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Есть 6 регионов, которые уже готовы выходить из "красного" уровня эпиднебезопасности, но пока нет решения комиссии ТЭБ и ЧС по этому поводу. Вероятной причиной этого может быть то, что сейчас обновляется постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами или ограничениями,

– сказал он.

Готовы ли регионы к выходу из красной зоны

Решение о выходе шести областей из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЕБ и ЧС.

Как говорит эксперт, сейчас уровень госпитализации превышен в 10-ти регионах. Ситуация у всех улучшается и стабилизируется, кроме Закарпатья. В этой области рост показателей незначителен, но с ним нужно бороться, чтобы не было вспышки.

За время пандемии в Украине заболел 3 438 381 человек, выздоровели – 2 946 032 человека, умерли – 85 975 пациентов.

Новые правила карантина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал новые правила адаптивного карантина. Речь, в основном, идет об изменениях для желтой зоны.

Новые ограничения начнут действовать с 6 декабря – бизнес обяжут проверять документы по вакцинации.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут участвовать в массовых мероприятиях, посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны. Для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.



Новые правила для желтой карантинной зоны с 6 декабря / Инфографика Минздрава