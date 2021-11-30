В Україні третій тиждень поспіль стабілізується і падає захворюваність та кількість заражених коронавірусом. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

До теми Понад 11 мільйонів українців вже двічі щепились проти COVID-19

Є 6 регіонів, які вже готові виходити з "червоного" рівня епіднебезпеки, але поки немає рішення комісії ТЕБ та НС щодо цього. Ймовірною причиною цього може бути те, що зараз оновлюється постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів чи обмежень,

– сказав він.

Чи готові регіони до виходу з червоної зони

Рішення про вихід шести областей з червоної зони буде залежити від того, коли буде збиратись комісія ТЕБ і НС.

Як каже експерт, зараз рівень госпіталізації перевищений у 10 регіонах. Ситуація у всіх покращується і стабілізується, окрім Закарпаття. В цій області ріст показників незначний, але з ним треба боротися, щоб не було спалаху.

За час пандемії в Україні захворіла 3 438 381 особа, одужали – 2 946 032 людини, померли – 85 975 пацієнтів.

Нові правила карантину

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував нові правила адаптивного карантину. Мова, в основному йде про зміни для жовтої зони.

Нові обмеження почнуть діяти з 6 грудня – бізнес зобов'яжуть перевіряти документи про вакцинацію.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть брати участь у масових заходах, відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.



Нові правила для жовтої карантинної зони з 6 грудня / Інфографіка МОЗ