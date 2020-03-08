Шесть лет не дома: воспоминания переселенцев о страшной оккупации Донбасса

Охваченный огнем Донбасс с начала войны покинули сотни тысяч человек. Среди них – донетчанин Дмитрий Москвич и луганчанин Павел Елисеенко. О том, как две недели, на которые они планировали покинуть дом, превратились в долгие шесть лет – читайте дальше.

Дмитрию во время захвата Горловки было 16 лет, город он покинул вместе с мамой.

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В какой-то момент снаряды начали летать регулярно. Каждый день, много раз. То есть, ты просто сидишь дома и слышишь звук, как якобы едет машина с трубами. И она попадает на какую-то яму. Но ты понимаешь, что это – не машина с трубами,

– рассказал дончанин.

Сейчас парень живет и работает во Львове, однако намерений вернуться, если не в родную Горловку, то в Донецк – не оставляет, ведь в паспорте он – и дальше горловчанин.



Дмитрий Москвич / Скриншот из видео

Не исключает возможности будущего на родном Донбассе и Павел Елисеенко.



Павел Елисеенко / Скриншот из видео

Парень жил в Луганске до 14 лет. 3 июня 2014 года его семья проснулась от гула самолетов. Напуганная семья приняла решение переезжать. До 27 июня – дня рождения Павла – Елисеенко надеялись вернуться домой, однако не суждено.

Я хочу, чтобы я мог туда приехать в любой момент, без всяких электронных пропусков. Без 35-ти часов дороги. Просто взять и приехать,

– поделился мечтой Павел.

В Минсоцполитики сообщают, что количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине, к началу 2020 года составило 1 миллион 433 тысяч человек.

Что известно об оккупации Донецкой области? Первая атака оккупантов под Горловкой состоялась 12 апреля. Боевики попытались захватить городское отделение милиции. Вторая попытка – 14 апреля – была удачной. На входе здания вывесили российский флаг. С июля 2014 начались активные боевые действия между украинскими войсками и пророссийскими силами. В боях за Горловку погибли более 40 военнослужащих.



Карта временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала