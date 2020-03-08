07:40
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Шесть лет не дома: воспоминания переселенцев о страшной оккупации Донбасса

      - Читати новину українською

      Охваченный огнем Донбасс с начала войны покинули сотни тысяч человек. Среди них – донетчанин Дмитрий Москвич и луганчанин Павел Елисеенко. О том, как две недели, на которые они планировали покинуть дом, превратились в долгие шесть лет – читайте дальше.

      Дмитрию во время захвата Горловки было 16 лет, город он покинул вместе с мамой.

      Смотрите также Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, есть погибший и раненые

      В какой-то момент снаряды начали летать регулярно. Каждый день, много раз. То есть, ты просто сидишь дома и слышишь звук, как якобы едет машина с трубами. И она попадает на какую-то яму. Но ты понимаешь, что это – не машина с трубами,
      – рассказал дончанин.

      Сейчас парень живет и работает во Львове, однако намерений вернуться, если не в родную Горловку, то в Донецк – не оставляет, ведь в паспорте он – и дальше горловчанин.

      Дмитро Москвич
      Дмитрий Москвич / Скриншот из видео 

      Не исключает возможности будущего на родном Донбассе и Павел Елисеенко.


      Павел Елисеенко / Скриншот из видео

      Парень жил в Луганске до 14 лет. 3 июня 2014 года его семья проснулась от гула самолетов. Напуганная семья приняла решение переезжать. До 27 июня – дня рождения Павла – Елисеенко надеялись вернуться домой, однако не суждено.

      Я хочу, чтобы я мог туда приехать в любой момент, без всяких электронных пропусков. Без 35-ти часов дороги. Просто взять и приехать,
      – поделился мечтой Павел.

      В Минсоцполитики сообщают, что количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине, к началу 2020 года составило 1 миллион 433 тысяч человек.

      Что известно об оккупации Донецкой области? Первая атака оккупантов под Горловкой состоялась 12 апреля. Боевики попытались захватить городское отделение милиции. Вторая попытка – 14 апреля – была удачной. На входе здания вывесили российский флаг. С июля 2014 начались активные боевые действия между украинскими войсками и пророссийскими силами. В боях за Горловку погибли более 40 военнослужащих.


      Карта временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

      Сооснователь "Скрябина" Ростислав Домишевский попал в реанимацию
      сегодня
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Горловка Оккупированные территории Переселенцы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:40 Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика
      Анна Запотоцька
      7 марта , 22:25 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      7 марта , 20:00 В Сумах мужчина защитил женщину от изнасилования, но сам попал в суд
      Ірина Шиба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук