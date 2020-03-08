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      Шість років не вдома: спогади переселенців про страшну окупацію Донбасу

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      Охоплений вогнем Донбас з початку війни покинули сотні тисяч людей. Серед них– донеччанин Дмитро Москвич та луганчанин Павло Єлисеєнко. Про те, як два тижні, на які вони планували залишити домівку, перетворились на довгі шість років – читайте далі.

      Дмитрові на час захоплення Горлівки було 16 років, місто він покинув разом із мамою. 

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      У якийсь момент снаряди почали літати регулярно. Кожен день, багато разів. Тобто, ти просто сидиш вдома і чуєш звук, як, начебто, їде машина з трубами. І вона попадає на якусь яму. Але ти розумієш, що це – не машина з трубами,
      – розповів донеччанин.

      Зараз хлопець живе і працює у Львові, проте намірів повернутись, якщо не у рідну Горлівку, то у Донецьк – не полишає, адже в паспорті він – і надалі горлівчанин. 


      Дмитро Москвич / Скріншот з відео 

      Не відкидає можливості майбутнього на рідному Донбасі й Павло Єлисеєнко.


      Павло Єлисеєнко / Скріншот з відео

      Хлопець жив у Луганську до 14 років. 3 червня 2014 року його сім'я прокинулась від гулу літаків. Налякана родина ухвалила рішення переїжджати. До 27 червня – дня народження Павла – Єлисеєнки сподівались повернутись додому, проте не судилось. 

      Я хочу, щоб я міг туди приїхати у будь-який момент, без усяких електронних пропусків. Без 35-ти годин дороги. Просто взяти і приїхати, 
      – поділився мрією Павло.

      У Мінсоцполітики повідомляють, що кількість внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні, на початок 2020 року становила 1 мільйон 433 тисяч осіб.

      Що відомо про окупацію Донеччини? Перша атака окупантів під Горлівкою відбулась 12 квітня. Бойовики спробували захопити міське відділення міліції. Друга спроба – 14 квітня – була вдалою. На вході будівлі вивісили російський прапор. З липня 2014 року розпочались активні бойові дії між українськими військами та проросійськими силами. У боях за Горлівку загинули більше ніж 40 військовослужбовців.


      Мапа тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Горлівка Окуповані території Переселенці
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