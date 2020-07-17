"Боинг 777–200ER2 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками на Донбассе шесть лет назад. Самолет выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

На борту самолета находились 298 человек, из них 283 пассажира и 15 членов экипажа. Большинство жертв были гражданами Нидерландов, но также среди пассажиров были граждане и других стран: Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. О трагическом событии, которое произошло 6 лет назад, – читайте в материале 24 канала.

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История авиакатастрофы

За 20 минут до падения самолет рейса МН17 на 37 километров отклоняется от курса из-за плохих погодных условий. Из-за этого самолет летит на высоте 10 050 метров – минимально допустимой над Донбассом.

Через минуту самолет покидает воздушное пространство Украины, поэтому украинский диспетчер передает рейс под российский контроль. В 16:20 возле поселка Грабово в Боинг попала ракета из "Бука". Инцидент произошел возле города Торез, на оккупированной территории Донетчины.

Больше всего пострадала кабина пилотов, так как из-за взрывной волны она и часть салона бизнес-класса оторвалась. Остатки пролетели еще 8,5 километров, после треснула задняя часть фюзеляжа и отвалился хвост самолета. Все это произошло в течение 2 минут. Обломки самолета, останки тел погибших разлетелись в радиусе более 15 квадратных километров от места катастрофы.



Сбитие MH17: трагедия в цифрах / Инфографика 24 канала

Сбитие пассажирского самолета на Донетчине: смотрите видео

Что было после сбития

В тот день о падении самолета первыми сообщили подконтрольные боевикам ресурсы, заявив, что был сбит украинский транспортный самолет АН-26.

Впоследствии все сообщения от боевиков были удалены из сети, так как поступила информация о том, что самолет был пассажирским. Тогда появляются первые фото и видео с места события. На одном из видео видно, как радуются люди, наблюдая за падением самолета, потому что считали его украинским.

Местные жители поселка отмечают, что тела некоторых пассажиров со сбитого самолета падали на крыши домов и на огороды. После авиакатастрофы на место трагедии спасателей и представителей миссии ОБСЕ пустили только через три дня.

В течение того времени, "Бук" успели вернуть в Россию через Красный Луч, Дебальцево и Луганск.



Остатки от самолета / Фото: 5.ua

Расследование по делу сбития самолета рейса МН17

Для дальнейшего расследования была создана Совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, Украины, а также представители Евроюста.

По данным экспертов, МН17 был сбит ракетой серии 9M38, выпущенной из самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. В тот момент поселок был под контролем пророссийских боевиков. Также установили, что самоходная огневая установка "Бук" была доставлена из РФ в Украину.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Российскую Федерацию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.



Обломки самолета рейса МН17 / Фото: lviv.molbuk.ua

Подозреваемые по делу

Следственная группа назвала имена людей, которые подозреваются в причастности к сбитию самолета:

Игорь Гиркин (Стрелков) – бывший "министр обороны" так называемой "ДНР";

россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов;

боевик "ДНР", украинец Леонид Харченко.

В июне 2019 года украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольной территории Донецка зенитчика Владимира Цемаха, который на одном видео, вероятно, говорит, что "прятал Бук".

Нидерланды присылали России запросы об экстрадиции Цемаха, но Москва отказала.

Расписание следующих слушаний было составлено до осени 2021 года, начнется 31 августа и продлится около двух месяцев.

Количество жертв катастрофы Boeing 777 стало самым масштабным в истории Украины. Сбитие гражданского летка повлекло появление новых международных санкций против РФ.



Монумент на третью годовщину сбития Boeing 777 / Фото: dyvys.infо