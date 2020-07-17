"Боїнг 777–200ER" авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками на Донбасі шість років тому. Літак виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. Усі пасажири та члени екіпажу загинули.

На борту літака перебували 298 людей, з них 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Більшість жертв були громадянами Нідерландів, але також серед пасажирів були громадяни й інших країн: Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади і Нової Зеландії. Про трагічну подію, яка сталась 6 років тому – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Історія авіакатастрофи

За 20 хвилин до падіння літак рейсу МН17 на 37 кілометрів відхиляється від курсу через погані погодні умови. Через це літак летить на висоті 10050 метрів – мінімально допустимій над Донбасом.

Через хвилину літак покидає повітряний простір України, тому український диспетчер передає рейс під російський контроль. О 16:20 біля селища Грабове у Боїнг поцілила ракета з "Бука". Інцидент стався біля міста Торез, на окупованій території Донеччини.

Найбільше постраждала кабіна пілотів, адже через вибухову хвилю вона та частина салону бізнес-класу відірвалася. Залишки пролетіли ще 8,5 кілометрів, після тріснула задня частина фюзеляжу та відпав хвіст літака. Все це сталось протягом 2 хвилин. Уламки літака, рештки тіл загиблих розлетілися в радіусі понад 15 квадратних кілометрів від місця катастрофи.



Збиття MH17: трагедія в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Збиття пасажирського літака на Донеччиною: дивіться відео

Що було після збиття

У той день про падіння літака першими повідомили підконтрольні бойовикам ресурси, заявивши, що був збитий український транспортний літак АН-26.

Згодом, усі повідомлення від бойовиків були видалені з мережі, адже надійшла інформація про те, що літак був пасажирським. Тоді з’являються перші фото та відео з місця події. На одному з відео видно, як радіють люди, спостерігаючи за падінням літака, бо вважали його українським.

Місцеві жителі селища зазначають, що тіла деяких пасажирів зі збитого літака падали на дахи будинків і на городи. Після авіакатастрофи до місця трагедії рятувальників та представників місії ОБСЄ пустили лише через три дні.

Протягом того часу, "Бук" встигли повернути до Росії через Красний Луч, Дебальцеве та Луганська.



Залишки від літка / Фото: 5.ua

Розслідування у справі збиття літака рейсу МН17

Для подальшого розслідування була створена Спільна слідча група, до складу увійшли прокурори та представники правоохоронних органів Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії, України, а також представники Євроюсту.

За даними експертів, МН17 був збитий ракетою серії 9M38, випущеною з самохідної вогневої установки "Бук" з сільськогосподарського поля в районі селища Первомайське. У той момент селище було під контролем проросійських бойовиків. Також встановили, що самохідна вогнева установка "Бук" була доставлена з РФ до України.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Російську Федерацію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.



Уламки літака рейсу МН17 / Фото: lviv.molbuk.ua

Підозрювані у справі

Слідча група назвала імена людей, які підозрюються в причетності до збиття літака:

Ігор Гіркін (Стрєлков) – колишній "міністр оборони" так званої "ДНР";

росіяни Сергій Дубінський та Олег Пулатов;

бойовик "ДНР", українець Леонід Харченко.

У червні 2019 року українські спецслужби затримали та вивезли з непідконтрольної території Донецька зенітника Володимира Цемаха, який на одному відео, ймовірно, каже, що "ховав Бук".

Нідерланди надсилали Росії запити щодо екстрадиції Цемаха, але Москва відмовила.

Розклад наступних слухань був складений до осені 2021 року, розпочнеться 31 серпня і триватиме близько двох місяців.

Кількість жертв катастрофи Boeing 777 стала наймасштабнішою в історії України. Збиття цивільного літка спричинило появу нових міжнародних санкцій проти РФ.



Монумент на третю річницю збиття Boeing 777 / Фото: dyvys.infо