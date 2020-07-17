Шість років тому у небі над окупованим Донбасом проросійські бойовики збили літак рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. У страшній катастрофі не вижив ніхто, наразі у Нідерландах відбуваються судові слухання у цій справі. Як про трагедію згадує Україна та світ – далі.

Володимир Зеленський

Раніше Кремль відповідальний за смерті, – Європейський суд зареєстрував позов проти Росії у справі МН17

Президент України пригадав про трагедію на своїй фейсбук-сторінці. Збиття рейсу MH17 він назвав "страшною катастрофою" та заявив: від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді.

Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня. Суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття. Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати,

– наголосив глава держави.

МЗС України

Міністерство закордонних справ України у день шостих роковин збиття малайзійського літака МН17 закликало Росію визнати свою відповідальність за злочин.

Також дипломати висловили співчуття родичам та близькими загиблих і запевнили, що зроблять усе можливе для встановлення справедливості у цій справі.

Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання та співпрацювати зі слідством,

– наголосили у МЗС.

Заява США

У США теж закликають Росію співпрацювати зі слідством для встановлення винних у загибелі 298 осіб. Таку заяву зробило посольство США в Україні в роковини трагедії.

"У 6-ю річницю падіння MH17 ми висловлюємо співчуття сім'ям і друзям 298 невинних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством", – мовиться у повідомленні.

Заява посольства США щодо 6 річниці збиття MH17: відео

Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом: коротко

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук" привезли на окупований Донбас з Росії. У РФ все заперечують.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").



Збиття NH17: трагедія в цифрах / Інфографіка 24 каналу