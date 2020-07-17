Шесть лет назад в небе над оккупированным Донбассом пророссийские боевики сбили самолет рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. В страшной катастрофе не выжил никто, пока в Нидерландах проходят судебные слушания по этому делу. Как о трагедии вспоминает Украина и мир – дальше.

Владимир Зеленский

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Президент Украины вспомнил о трагедии на своей фейсбук-странице. Сбитие рейса MH17 он назвал "страшной катастрофой" и заявил: от начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде.

Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта. Суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия. Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать,

– отметил глава государства.

МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины сбития малайзийского самолета МН17 призвало Россию признать свою ответственность за преступление.

Также дипломаты выразили соболезнования родственникам и близким погибших и заверили, что сделают все возможное для установления справедливости в этом деле.

Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства и сотрудничать со следствием,

– отметили в МИД.

Заявление США

В США тоже призывают Россию сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели 298 человек. Такое заявление сделало посольство США в Украине в годовщину трагедии.

"В 6-ю годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных людей, которые потеряли жизнь. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием", – говорится в сообщении.

Заявление посольства США относительно 6 годовщины сбития MH17: видео

Что известно о катастрофе MH17 в небе над Донбассом: коротко

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук" привезли на оккупированный Донбасс из России. В РФ все отрицают.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").



Сбитие NH17: трагедия в цифрах / Инфографика 24 канала