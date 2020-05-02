Шестая годовщина смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото

В Украине проходит шестая годовщина трагедии в Одессе 2 мая. Тогда во время столкновений и массовых беспорядков в городе погибли почти полсотни человек, еще по меньшей мере 200 получили ранения.

У цей день в Одесі відбулися масові сутички між проукраїнськи налаштованими жителями та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію. Річ у тім, що 2 травня 2014 року в Одесі був запланований футбольний матч між "Чорноморцем" і "Металістом". Перед ним відбувся фанатський марш, в якому взяли участь проукраїнські активісти. На цю ходу й напали активісти Антимайдану, пише 24 канал.

Актуально Біля входу на Куликове поле сталася сутичка

Зауважимо, що першими жертвами трагедії стали десятник "Правого сектору" Ігор Іванов та активіст Євромайдану Андрій Бірюков.



Сутички розпочались з центру Одеси / Фото Getty images



Сутички у центрі Одеси / Фото Getty images



Портрети Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова на місці вбивства | Фото BBC



Біля пам'ятного знаку завжди багато квітів / Фото Getty images

Внаслідок нападу на вулиці Грецькій у центрі Одеси загинули 6 проукраїнських активістів. Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташовано наметове містечко так званого Антимайдану.

Обережно! Фото 18+



Поранений активіст / Фото Getty images

Під час боїв в хід йшли світло-шумові гранати, палиці, тротуарна плитка та вогнепальна зброя.

Проукраїнські активісти спалили на Куликовому полі, де розміщувався Антимайдан, кілька наметів, а проросійські – забарикадувалися у будинку Профспілок і облаштували там вогневі точки.

У Будинку профспілок згодом спалахнула пожежа. Більшість людей там задихнулися, а це 41 "активіст" Антимайдану та працівниця Будинку профспілок.



На місці протистоянь / Фото Getty images



Пожежа у Будинку профспілок / Фото Getty images



Напис всередині, зроблений проросійськими активістами / Фото Getty images

Судові експерти встановили, що осередків пожежі у Будинку профспілок було п'ять, втім лише 2 із них стали причиною смерті людей.

"Коктейлі молотова" летіли із обох сторін. Свідчення про те, як виникла пожежа різняться. За офіційними даними поліції, причиною пожежі на першому поверсі став "коктейль Молотова", кинутий в будівлю ззовні. Однак на відео, що згодом з’явилося у соцмережі, видно, що будинок почав горіти зсередини.



Будинок профспілок відразу після пожежі / Фото Getty images



Будинок профспілок після пожежі / Фото Getty images

Згодом слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були заздалегідь сплановані й організовані.



Одеса після трагедії / Фото Getty images