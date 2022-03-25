Их дорогостоящее имущество: яхты, самолеты и зарубежную недвижимость массово арестовывают, поэтому большинство олигархов начали играть на опережение.
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Так, согласно данным, которые получила "Украинская правда" в ходе разговора с работниками авиационной сферы, все 6-ро россиян выставили на продажу несколько единиц авиации.
Речь идет, в частности, о частных самолетах:
- Владимира Потанина,
- Виктора Шефлера,
- Рустама Терегулова,
- Александра Светакова,
- Аркадия Воложа,
- Эдуарда Бермана.
Какие частные самолеты продали российские олигархи / Фото УП
Ранее в Канаде арестовали самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Его передали на нужды ВСУ.