Їхнє дороговартісне майно: яхти, літаки та закордонну нерухомість масово арештовують, тож більшість олігархів почали грати на випередження.

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Так, згідно з даними, які отримала "Українська правда" в ході розмови з працівниками авіаційної сфери, вже шестеро росіян виставили на продаж кілька одиниць авіації.

Йдеться, зокрема, про приватні літаки:

Володимира Потаніна,

Віктора Шефлера,

Рустама Терегулова,

Олександра Свєтакова,

Аркадія Воложа,

Едуарда Бермана.

Які приватні літаки продали російські олігархи / Фото "УП"

Раніше у Канаді арештували літак "Руслан", російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Його передали на потреби ЗСУ.