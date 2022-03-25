Їхнє дороговартісне майно: яхти, літаки та закордонну нерухомість масово арештовують, тож більшість олігархів почали грати на випередження.
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Так, згідно з даними, які отримала "Українська правда" в ході розмови з працівниками авіаційної сфери, вже шестеро росіян виставили на продаж кілька одиниць авіації.
Йдеться, зокрема, про приватні літаки:
- Володимира Потаніна,
- Віктора Шефлера,
- Рустама Терегулова,
- Олександра Свєтакова,
- Аркадія Воложа,
- Едуарда Бермана.
Які приватні літаки продали російські олігархи / Фото "УП"
Раніше у Канаді арештували літак "Руслан", російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Його передали на потреби ЗСУ.