Пытаются найти ребенка 16 ️поисковых групп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Обследованы сотни гектаров территории и несколько водоемов

Мальчик исчез возле села Троица Коломыйского района.

По состоянию на 19:00 18 июня уже обследовали около 520 гектаров местности, в частности 452 гектаров леса. 850 гектаров территории проверили с воздуха с помощью БпЛА.

Работает также группа водолазно-спасательных работ и группа горных спасателей. Водолазы уже обследовали 5 водоемов общей площадью более 3400 квадратных метров – там ничего не обнаружено.

Кроме того, осуществляется объезд территории на квадроциклах.

Территория обследуется по несколько раз,

– рассказали спасатели.

На Прикарпатье ищут ребенка / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Сейчас мальчика ищет 361 человек. Привлечено 45 единиц техники, 9 БпЛА и 4 кинолога с собаками.