Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюз представит на следующей неделе, — СМИ

Западные журналисты сообщают, что уже 6 пакет санкций против России, вероятно, представят на следующей неделе. Чуть больше недели назад появился 5 пакет – реакция на зверства оккупантов в Киевской области.

О том, что ЕС готовится представлять 6 пакет санкционных ограничений, рассказал редактор Radio Liberty Рикард Жозвяк, сообщает 24 канал.

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Журналист сообщил, что новый пакет санкций может быть представлен на рассмотрение на следующей неделе. Какие ограничения будут в 6 пакете, не уточняется.

Предыдущий пакет ЕС утвердил после раскрытия нечеловеческих преступлений россиян в Киевской области. Санкции затронули как российскую экономику, так и персонально членов правительства России. Ограничения предусмотрели запрет на:

перевозку угля;

нахождение российских кораблей в портах ЕС;

перевозку грузов белорусскими и российскими машинами по территории ЕС;

последующий экспорт топлива и других товаров.

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