Шестой пакет санкций ЕС против России может содержать частичное эмбарго на нефть.

Европейский союз активно работает над усилением давления на Россию за войну против Украины. В скором времени агрессор получит шестой пакет санкций.

Нефтяное эмбарго – один из главных рычагов влияния на Россию. Некоторые страны Европы зависимы от российских энергоносителей, поэтому боятся принимать радикальные шаги.

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Нефтяное эмбарго в шестом пакете санкций

По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ЕС уже работает над следующим пакетом санкций для России. Особенно активно рассматривается вопрос нефтяного эмбарго. Члены Евросоюза пытаются найти компромиссное решение, которое нанесет удар агрессору, но не сильно навредит самому ЕС.

Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя.

– заявил он.

Один из рабочих вариантов, которые рассматривает ЕС – постепенный отказ от российской нефти или особые тарифы на экспорт при условии превышения определенного ценового предела.

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