Но вся эта драматическая история проявила одновременно и силу и слабость Европейского Союза, в частности, процедуры принятия решений в ЕС.

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Сила и слабость

Сила ЕС – в демократичности принятия решений. Действует принцип консенсуса. Для принятия решений необходимо согласование интересов всех входящих в состав Евросоюза стран. Достаточно часто в процессе принятия решений в ЕС возникают проблемы и противоречия между отдельными странами, иногда достаточно существенные, как и в случае с шестым пакетом санкций против России.

Но в абсолютном большинстве случаев в Евросоюзе умеют находить подобающие компромиссы. И это подтверждение силы демократии, уважения интересов каждой страны, входящей в состав ЕС. Умению Евросоюза находить и поддерживать единство действий внутри организации удивляется даже Александр Лукашенко, сторонник диктаторских подходов к государственному управлению. Он даже приводил пример Евросоюза как образец "политической дисциплины" для коллег из ОДКБ.

Но история с принятием шестого пакета санкций против России продемонстрировала (и уже не впервые) и слабость процедуры консенсусного принятия решений в Европейском Союзе. На сегодняшний день это одно из уязвимых мест в институциональной системе ЕС. Одна страна (в случае с шестым пакетом санкций ЕС – Венгрия) может, если не полностью заблокировать важное политическое решение Евросоюза, то делать это длительное время.

Между тем это проявление еще одной проблемы – в составе Евросоюза сейчас есть страны, которые могут действовать вопреки европейским ценностям и общим интересам ЕС.

И что с этим делать?

Очевидно, что необходимо реформировать процедуру принятия решений в ЕС, сделать ее более оперативной и действенной, сохраняя одновременно ее демократичность. Есть уже и предложения.

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе выступления в Европарламенте 3 мая заявил: "Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, ведущий к логике скрещенных вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная принимать своевременные решения, – это Европа, которая вызывает большее доверие для своих граждан и мира».

Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили гражданам Европы, но они не отвечают реалиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Нам нужен прагматический федерализм: охватывающий все сферы — от экономики до энергетики и безопасности, – сказал Драги.

Принцип квалифицированного большинства, который предлагается Марио Драги, означает, что для принятия решений в Евросоюзе необходима поддержка 15 из 27 стран ЕС, представляющих по меньшей мере 65 процентов всего населения ЕС, и это сделает невозможным блокирование решений одной страной.