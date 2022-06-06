Але вся ця драматична історія проявила одночасно і силу і слабкість Європейського Союзу, зокрема процедури ухвалення рішень в ЄС.

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Сила та слабкість

Сила ЄС – в демократичності ухвалення рішень. Діє принцип консенсусу. Для ухвалення рішень необхідно узгодження інтересів всіх країн, які входять до складу Євросоюзу. Достатньо часто в процесі ухвалення рішень в ЄС виникають проблеми і протиріччя між окремими країнами, іноді доволі суттєві, як і у випадку з шостим пакетом санкцій проти Росії.

Але в абсолютній більшості випадків в Євросоюзі вміють знаходити належні компроміси. І це є підтвердженням сили демократії, поваги до інтересів кожної країни, яка входить до складу ЄС. Вмінню Євросоюзу знаходити і підтримувати єдність дій всередині організації дивується навіть Олександр Лукашенко, прихильник суто диктаторських підходів до державного управління. Він навіть наводив приклад Євросоюзу як взірець "політичної дисципліни" для колег з ОДКБ.

Але історія з ухваленням шостого пакету санкцій проти Росії продемонструвала (і вже не в перший раз) і слабкість процедури консенсусного ухвалення рішень в Європейському Союзі. На сьогодні це одне з вразливих місць в інституційній системі ЄС. Одна країна (у випадку з шостим пакетом санкцій ЄС – це Угорщина) може якщо не повністю заблокувати важливе політичне рішення Євросоюзу, то робити це тривалий час.

Між іншим, це прояв ще однієї проблеми – в складі Євросоюзу зараз є країни, які можуть діяти всупереч європейським цінностям і спільним інтересам ЄС.

І що з цим робити?

Очевидно, що необхідно реформувати процедуру ухвалення рішень в ЄС, зробити її більш оперативною і дієвою, зберігаючи, одночасно, її демократичність. Є вже і відповідні пропозиції.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі у ході виступу у Європарламенті 3 травня заявив: "Ми маємо подолати цей принцип одностайності, який веде до логіки схрещених вето, і перейти до рішень, що ухвалюються кваліфікованою більшістю. Європа, здатна ухвалювати своєчасні рішення, – це Європа, яка викликає більше довіри для своїх громадян та світу".

Інститути, створені нашими попередниками за останні десятиліття, добре служили громадянам Європи, але вони не відповідають реаліям, з якими ми стикаємося сьогодні. Нам потрібен прагматичний федералізм: той, який охоплює всі сфери — від економіки до енергетики та безпеки, – сказав Драґі.

Принцип кваліфікованої більшості, який пропонується Маріо Драґі, означає, що для ухвалення рішень в Євросоюзі необхідна підтримка 15 із 27 країн ЄС, які представляють щонайменше 65 відсотків усього населення ЄС, і це унеможливить блокування рішень однією країною.