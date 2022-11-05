Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Львова Зоряна Казмирук. Она также отметила, что участники акции скандировали: "Верните защитников живыми".

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Собралось довольно много людей – это акция-шествие, поэтому участники отправились по центру города и остановились возле памятника Королю Даниле и исполнили Гимн Украины.

Цель этой акции состоит в том, чтобы привлечь внимание власти и общества к находящимся в плену россиянам защитникам Мариуполя.

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Мама пленника, Надежда Хай, рассказала, что всех пленников вывезли из Еленовки. Еще раньше, когда военные были в колонии Еленовки, могли ночью прислать смс.

По словам другой родственницы пленной, главный месседж таких акций – освобождение пленных "Азовстали", из освободивших тех, кто выиграл время для всей Украины.

Большой обмен пленными прошел 3 ноября – что известно

Украина продолжает освобождать из вражеского плена наших защитников. Так, 3 ноября домой вернули 107 воинов. В частности, 6 офицеров и 101 рядовой и сержант. Уполномоченный по правам человека сообщил, что среди спасенных и 74 защитника "Азовстали".

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Украина вернула:

тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из "Азовстали";

ребят с осколочными ранениями рук и ног, а также с огнестрельными ранениями разных частей тела;

защитников с ампутированными конечностями и ожогами;

бойцов, не чувствующих часть лица и имеющих инфицированные раны;

даже раненого военного в результате взрыва в бывшей колонии Оленевки.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что среди уволенных есть бойцы ВСУ, ВМС, полиции, Нацгвардии, территориальной обороны, ГНСУ и Государственной специально службы транспорта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.