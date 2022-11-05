Про це 24 каналу розповіла кореспондентка зі Львова Зоряна Казмірук. Вона такожа зазначила, що учасники акції скандували: "Поверніть захисників живими".
Читайте також "Сонце, я вдома, в Україні": як українські прикордонники поверталися з полону – зворушливе відео
Зібралось доволі багато людей – це акція-хода, тож далі учасники вирушили центром міста і зупинились біля пам’ятника Королю Данилу та виконали Гімн України.
Мета цієї акції у тому, аби привернути увагу влади та суспільства до захисників Маріуполя, які перебувають у полоні росіян.
Варте уваги – як українські захисники відбивають атаку ворога: дивіться відео
Мама полоненого, Надія Хай, розповіла, що усіх полонених вивезли із Оленівки. Ще раніше, коли військові були у колонії Оленівки, то могли вночі надіслати смс.
За словами іншої родички полоненої, головний меседж таких акцій – звільнення полонених "Азовсталі", звільнити тих, хто виграв час для всієї України.
Великий обмін полоненими пройшов 3 листопада – що відомо
Україна продовжує звільняти з ворожого полону наших захисників. Так, 3 листопада додому повернули 107 воїнів. Зокрема, 6 офіцерів та 101 рядового і сержанта. Уповноважений з прав людини повідомив, що серед врятованих і 74 захисники "Азовсталі".
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна повернула:
- важкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі";
- хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, а також з вогнепальними пораненнями різних частин тіла;
- захисників з ампутованими кінцівками та опіками;
- бійців, які не відчувають частину обличчя та мають інфіковані рани;
- навіть пораненого військового внаслідок вибуху в колишній колонії Оленівки.
Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що серед звільнених є бійці ЗСУ, ВМС, поліції, Нацгвардії, територіальної оборони, ДПСУ та Державної спеціально служби транспорту. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.