Про це 24 каналу розповіла кореспондентка зі Львова Зоряна Казмірук. Вона такожа зазначила, що учасники акції скандували: "Поверніть захисників живими".

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Зібралось доволі багато людей – це акція-хода, тож далі учасники вирушили центром міста і зупинились біля пам’ятника Королю Данилу та виконали Гімн України.

Мета цієї акції у тому, аби привернути увагу влади та суспільства до захисників Маріуполя, які перебувають у полоні росіян.

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Мама полоненого, Надія Хай, розповіла, що усіх полонених вивезли із Оленівки. Ще раніше, коли військові були у колонії Оленівки, то могли вночі надіслати смс.

За словами іншої родички полоненої, головний меседж таких акцій – звільнення полонених "Азовсталі", звільнити тих, хто виграв час для всієї України.

Великий обмін полоненими пройшов 3 листопада – що відомо

Україна продовжує звільняти з ворожого полону наших захисників. Так, 3 листопада додому повернули 107 воїнів. Зокрема, 6 офіцерів та 101 рядового і сержанта. Уповноважений з прав людини повідомив, що серед врятованих і 74 захисники "Азовсталі".

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна повернула:

важкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі";

хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, а також з вогнепальними пораненнями різних частин тіла;

захисників з ампутованими кінцівками та опіками;

бійців, які не відчувають частину обличчя та мають інфіковані рани;

навіть пораненого військового внаслідок вибуху в колишній колонії Оленівки.

Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що серед звільнених є бійці ЗСУ, ВМС, поліції, Нацгвардії, територіальної оборони, ДПСУ та Державної спеціально служби транспорту. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.