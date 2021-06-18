Поэтому результат довыборов на 87 округе мог бы быть кардинально другим, если бы не многочисленные фальсификации. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк в программе "Перекрестный допрос".

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Вирастюк рассказал о махинациях на выборах на Прикарпатье

Он отметил, что на 6 избирательных участках были зафиксированы многочисленные нарушения. А всего на Прикарпатье были действующими 117 избирательных участков.

"Я думаю, если бы перечислить все остальные участки, где были махинации со стороны наших оппонетов, возможно, Шевченко оказался бы на 3 месте. Это мое предположение", – отметил нардеп.

Он вспомнил, что во время выборов 2 членов комиссии пытались обмануть всех, посчитав одну цифру, но сказав – другую. Разница составляла 100 голосов.

Обратите внимание! Движение "Честно" сообщило, что на двух участках округа №87 выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.

Василий Вирастюк отметил, что голосов за его оппонента действительно не хватало, как об этом говорят. Но потому, что их не успели вбросить в стенах или под стенами окружной избирательной комиссии.

Или не успели вбросить, написав уже протоколы с мокрыми печатями одну цифру. Просто не смогли этого сделать, потому что наши наблюдатели работали слишком хорошо, как не надеялись оппоненты,

– пояснил он.

Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео