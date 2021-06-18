Поэтому результат довыборов на 87 округе мог бы быть кардинально другим, если бы не многочисленные фальсификации. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк в программе "Перекрестный допрос".
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Вирастюк рассказал о махинациях на выборах на Прикарпатье
Он отметил, что на 6 избирательных участках были зафиксированы многочисленные нарушения. А всего на Прикарпатье были действующими 117 избирательных участков.
"Я думаю, если бы перечислить все остальные участки, где были махинации со стороны наших оппонетов, возможно, Шевченко оказался бы на 3 месте. Это мое предположение", – отметил нардеп.
Он вспомнил, что во время выборов 2 членов комиссии пытались обмануть всех, посчитав одну цифру, но сказав – другую. Разница составляла 100 голосов.
Василий Вирастюк отметил, что голосов за его оппонента действительно не хватало, как об этом говорят. Но потому, что их не успели вбросить в стенах или под стенами окружной избирательной комиссии.
Или не успели вбросить, написав уже протоколы с мокрыми печатями одну цифру. Просто не смогли этого сделать, потому что наши наблюдатели работали слишком хорошо, как не надеялись оппоненты,
– пояснил он.
Интервью с Василием Вирастюком: смотрите видео