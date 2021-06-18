Відтак результат довиборів на 87 окрузі міг би бути кардинально іншим, якби не численні фальсифікації. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк у програмі "Перехресний допит".
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Вірастюк розповів про махінації на виборах на Прикарпатті
Він зауважив, що на 6 виборчих дільницях було зафіксовано численні порушення. А загалом на Прикарпатті були чинним 117 виборчих дільниць.
"Я думаю, якби перерахувати всі решту дільниць, де були махінації з боку наших опонетів, можливо, Шевченко опинився б на 3 місці. Це моє припущення", – відзначив нардеп.
Він пригадав, що під час виборів 2 членів комісії намагалися обдурити всіх інших, порахувавши одну цифру, але сказавши – іншу. Різниця становила 100 голосів.
Василь Вірастюк зауважив, що голосів за його опонента справді не вистачало, як про це говорять. Але тому, що їх не встигли вкинути в стінах чи під стінами окружної виборчої комісії.
Або не встигли вкинути, написавши вже протоколи з мокрими печатками одну цифру. Просто не змогли цього зробити, тому що наші спостерігачі працювали надто добре, як не сподівалися опоненти,
– пояснив він.
Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео