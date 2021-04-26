Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что соберет подписи за свое исключение из фракции. Ранее он говорил, что хочет покинуть фракцию.

Исключение Шевченко

На заседании фракции многие депутаты сочувствовали Шевченко из-за того, что он попал в скандал. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Одной из целей поездки Шевченко в Беларусь, по словам Арахамии, было налаживание контактов с Минском по трансплантации органов для украинских пациентов. Именно поэтому "слуги" и сочувствовали коллеге, которого раскритиковали из-за поездки.

У руководства фракции есть позиция, что его надо исключать, потому что он полез не на свое поле. Шевченко много раз сам просил меня исключить его из фракции, поскольку не хочет идти по своей инициативе. Он пообещал, что на этой неделе будет сам помогать собирать подписи против себя,

– заявил Арахамия.

Что известно о скандальной поездке нардепа