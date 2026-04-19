"Можно с вами потанцевать?" Яркий репортаж из Шевченковского гая, где провели гаивки с ветеранами

На второй день пасхальных праздников, в Поливальный понедельник, в Шевченковском гае во Львове состоялись гаивки с ветеранами. Всего на мероприятии было более 100 защитников: часть из UNBROKEN, часть – из реабилитационного центра "Галичина", что в Великом Любене.

Военные прибыли сюда на реабилитацию из разных уголков Украины, поэтому для них этот праздник – не просто прогулка, а возвращение к жизни благодаря традициям. Более того, для них это семейное ощущение близости и поддержки, которой многим так не хватает.

Какой была атмосфера на мероприятии, что о нем говорят ветераны и почему это для них важно – читайте в репортаже 24 Канала.

Окруженные толпой: к ветеранам не сразу удается попасть

Очередь в музей под открытым небом – длинная. Еще не зайдя на территорию рощи, издалека слышно эхо музыки. Тысячи львовян и гостей города идут одной дорогой – туда, где должно быть веселье.

Масштаб мероприятия чувствуется сразу. "Даже в пятницу в плащаницу меньше народу было", – в шутку говорит один человек рядом в толпе.

Зайдя на территорию, глаза сразу разбегаются от палитры цветов, ярких вышиванок и национальных украшений. Несмотря на не слишком теплую погоду, никто не прячет за куртками свои украинские образы.

Ветераны прибыли в Шевченковский гай в 13:00. Именно к ним сразу приковано все внимание. Военных взяли в центр импровизированной сцены, где танцуют гаивки. Разглядеть их трудно из-за толпы – сотни людей взялись за руки и танцуют вокруг наших защитников.

Люди окружили ветеранов / Фото 24 Канала

Не "другие", а "такие, как все": ветераны постоянно в разгаре танцев

Прокравшись между людей в эпицентр круга, сразу вижу искренние улыбки. В глазах ветеранов видно легкую растерянность, но одновременно – неописуемую радость и будто глоток "свежего воздуха".

Ветераны на гаивках / Фото 24 Канала

Большинство из наших защитников на празднике передвигаются на креслах колесных. Однако это никак не выделяет их во время развлечений. В роще чувствуется равенство. Их берут за руки и крутят в танце.

Рядом стоит ветеран, у которого не сразу замечаю протезы на ногах. Мужчина настолько четко танцует в ритм гаивки, что, только опустив глаза вниз, можно понять, что он – ветеран.

На мероприятии были защитники с различными ранениями / Фото 24 Канала

Возле ветеранов бегает много фотографов и журналистов. Несмотря на это, они не чувствуют, что являются "другими" или "не такими". Наоборот – они с восторгом наблюдают за действом и открыты к разговорам и объятиям.

Веселятся с защитниками все желающие. "Можно потанцевать под следующую песню с вами?" – такая фраза от незнакомцев звучит не один раз в течение забавы. Конечно, ветераны не отказываются.

С ветеранами могли потанцевать все / Фото 24 Канала

Особое внимание привлекает женщина в красочном кептарике и красной юбке. Это социальная работница центра UNBROKEN Екатерина Кит-Садовая.

Екатерина Кит-Садовая берет в танец защитников / Фото 24 Канала

Она лихо подбегает чуть ли не к каждому защитнику и берет его в танец.

Сегодня невероятная атмосфера и хорошее настроение. Доброе дело делаем – военные также имеют и танцы, и забавы, и общество,

– рассказывает она.

После ранения в Покровске – на танцы во Львов

Некоторые ветераны прибыли в Шевченковский гай вместе с родными. Один из них – Андрей, родом из Николаева, который уже 2 года находится на реабилитации. Он на празднике вместе с женой и младшим сыном.

Мне здесь очень нравится, день – замечательный! В прошлом году я тоже был на таком праздновании, больше всего мне запомнились веселые танцы,

– говорит он.

Ветеран Андрей на празднике / Фото 24 Канала

Тем временем встречаю ветерана Юрия, который получил ранение возле Покровска, а сегодня ловко танцует во Львове. Искренне радуется атмосфере и Александр – мужчина проходит реабилитацию в UNBROKEN и доволен, что рутину лечения заменило праздник.

Ветераны Юрий и Александр / Фото Мелании Голембйовской, 24 Канал

Оторвать взгляд от танцев сложно, однако музыка – невероятная. Как оказалось, это творческая капелла "Дриґ" – ее участники не только пели украинские песни, но и учили народ танцевать традиционные украинские гаивки.

Герои с восторгом слушают группу "Дриґ" / Фото 24 Канала

В конце праздника организаторы мероприятия решают сделать совместный снимок. Люди сразу кучкуются возле "сцены", чтобы влезть в кадр.

В этот момент раздается громкое: "Пропустите ветеранов!". Наши защитники становятся впереди.

После нескольких часов танцев все уставшие, но довольные позируют с улыбками для фото. Гаивки в этом году завершаются, но ощущение единства с ветеранами останется навсегда. Или по крайней мере до следующих гаивок – точно.

Все вместе в конце праздника / Фото 24 Канала

Гаивки в Шевченковском саду: смотрите видео

Ветераны прибыли сюда, чтобы почувствовать Украину – ту, за которую они стояли горой на фронте. Совместные танцы с украинцами – один из методов терапии и поддержки.

Гаивки для защитников – это не только способ интегрироваться в общество, но и момент, когда они понимают: "Жизнь продолжается, а мы – его неотъемлемая часть".