Пасха для украинцев является символом надежды и восстановления. Во время войны, когда многие украинские семьи переживают гибель близких людей – это как никогда важно.

К сожалению, ощущение потери только усиливается в пасхальное время. Пока одни семьи объединяются и радуются светлому празднику, другие – только сдерживают боль и молятся за тех, кого уже нет рядом.

Семьи, у которых война забрала самых дорогих людей, откровенно поделились с 24 Каналом своим опытом переживания горя во время Пасхи. В рамках проекта "Жизнь после потери" они искренне рассказали, что помогает им не замыкаться в себе, а что до сих пор ранит. Также они поддержали тех, кто будет проживать эту Пасху впервые в потере.

Смотрите также Священник назвал пасхальную традицию украинцев, которой нет в большинстве стран Европы

"Пасхальная суета вокруг раздражает": семья погибшего пилота "Мунфиша"

Пасху и другие общепринятые семейные праздники Алексей и Юлия Месь редко отмечали вместе. Все из-за специфики работы мужа. Он был военным пилотом, поэтому не всегда мог быть дома.

Когда ты военный, то служба не может остановиться, "потому что праздник". Поэтому за 12 лет отношений с Алексеем могу вспомнить 2 – 3 Пасхи, которые мы провели вместе. И это было замечательное время, когда можно было почувствовать себя "нормальными людьми" и позволить такую роскошь,

– рассказала Юлия.

Семья на Пасхальные праздники не имела каких-то особых традиций, но для них это время всегда было самым ценным. Всегда, когда выпадала возможность, они ездили к родным. У Алексея и Юлии есть бабушки и дедушки, которых они всегда старались навестить.

Семья Месь у бабушки и дедушки Алексея на Пасху 2023 года / Фото предоставлено 24 Каналу

Обратите внимание! Алексей Месь – пилот ВСУ. Он погиб 26 августа 2024 года во время воздушного боя, отражая массированную российскую атаку. Воспоминания его жены более подробно читайте в материале 24 Канала в рамках проекта "Жизнь после потери".

Юлия рассказала, что они с мужем ходили в церковь освящать пасху – придерживались всех пасхальных традиций и обычаев.

Она поделилась, что им очень повезло иметь возможность быть вместе на Пасху в 2023 году, ведь этот праздник стал для них последним.

В 2024 году Алексей был в Дании, где учился осваивать F-16. И мы, встретившись с родителями, звонили ему, делились моментами празднования и очень грустили, что не имеем возможности быть вместе,

– сказала женщина.

Когда у Юлии и Алексея родилась дочь, то они переосмыслили восприятие всех праздников. Начали тщательно к ним готовиться, украшать дом, готовить вместе традиционные блюда.

Дочь Юлии и Алексея на Пасхальные праздники / Фото предоставлены 24 Каналу

"Когда Алексей был на расстоянии, мы фотографировали каждый свой шаг: как выбираем продукты, как готовим, что у нас получилось. Он очень радовался всему, счастливые глаза нашей Ульянки были его утешением. Мы с дочерью всегда готовили пасочки вместе, декорировали их", – поделилась Юлия.

К сожалению, Пасха 2024 года стала первой, когда мама с дочкой праздновали без отца. По словам Юлии, после потери Алексея мало чего хотелось, мало что приносило радость в жизни.

Эта суета вокруг больше раздражает, ведь у всех все хорошо, а твоего самого дорогого человека, с которым ты бы хотел разделить этот праздник, нет рядом,

– сказала женщина.

Однако за это время она научилась думать, что Алексей точно хотел бы счастливого детства для дочери. Поэтому Юлия вместе с Ульяной продолжают готовиться к Пасхе: пекут паски, декорируют их зайчиками и идут освящать.

Однако финальным и главным этапом их праздника теперь является поход на кладбище с пасочкой и цветами, чтобы поделиться с папой – показать, что у них получилось в этом году.

В прошлом году так было. Так будет и в этом году. Традиция осталась, только имеет одну очень большую трансформацию. Очень больно найти в себе силы это делать, но я очень верю, что Леша видит нас, гордится нами и разделяет этот праздник с нами, но по-другому,

– подчеркнула Юлия.

Как в семье чтят память Алексея / Фото предоставлены 24 Каналу

Она также поделилась самыми ценными воспоминаниями о Пасхальных праздниках, которые связаны с мужем. Для Юлии это дорога к родным.

"Когда ты складываешь в чемодан вещи, пакуешь в коробочки пасочки, чтобы все попробовали, что у нас получилось. Леша злится, но вежливо пакует все те пакеты в авто. Мы останавливаемся на заправке, берем кофе и едем по дороге к родным, разговаривая обо всем на свете", – рассказала она.

По словам женщины, это, на первый взгляд, простые и очень банальные вещи, но сейчас за этот момент она бы отдала все на свете.

"Это тебе освященное, доченька": семья погибшей 6-летней Софийки

Для семьи Голинских Пасха всегда была особенным праздником, который 6-летняя Софийка очень любила и с нетерпением ждала. Она активно участвовала в подготовке. Однако 19 августа 2023 года ее жизнь оборвал обломок российской ракеты. Эта страшная трагедия навсегда изменила жизнь ее родителей.

Обратите внимание! София Голинская погибла в результате российской атаки по драмтеатру в Чернигове. Мать Ольга в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась историей жизни дочери. Ее воспоминания читайте в материале 24 Канала.

Ольга Голинская поделилась, как они с Софией ходили вместе выбирать, что она хочет положить в пасхальную корзину и как украсить праздничный стол.

"Для нее это был праздник тепла, когда вся семья собирается вместе и говорит друг другу добрые слова. Она это очень любила", – сказала Ольга.

Софийка вместе с мамой пекла паски, а для девочки всегда была отдельная – маленькая, ее собственная пасочка.

Софийка с пасочками / Фото предоставлены 24 Каналу

Помню, когда она еще была меньше, мой муж месил тесто. Она тоже хотела принять в этом участие, то у нее маленький кусок теста упал на пол. И она так смешно, по-детски говорит: "Пластилин упал! Ой, тесто упало",

– улыбнулась женщина.

Перед Пасхой дочь Ольги всегда раньше ложилась спать, чтобы утром вместе с родителями идти в церковь, а во время освящения корзин стояла серьезная и ждала священника.

После этого в семье была традиция, которую девочка очень любила. Семья ехала в парк на маленький пикник.

Софийки, к сожалению, уже нет третий год. С тех пор Пасха для Ольги совсем другая.

Эти годы, когда ее нет рядом, я не пеку паски. Я не могу. Да, мы покупаем, освящаем, но на этом все. Возможно, пройдет время и я смогу это делать, но сейчас мне трудно, потому что я вспоминаю, как это было когда-то,

– поделилась она.

Вместе с мужем Ольга создала новую традицию – после церкви на Пасху они едут к дереву, которое посадили в память о Софийке в 2023 году. Там, на поляне, семья завтракает и вспоминает дочь. Это трудно, но такая традиция дает ощущение, что они все вместе, как когда-то.

Ольга с дочкой / Фото предоставлены 24 Каналу

Ольга также поделилась, что после освящения корзины они с мужем обязательно привозят на могилу Софийки маленькую пасочку, яйца и сладости.

Я оставляю это все для нее в ее тарелочке. Привожу и говорю ей: "Софиечка, это мама ходила в церковь. Это тебе, освященное",

– сказала она.

Софийка очень любила Пасху, она ждала этот праздник, радовалась, что помогала родителям в приготовлении. Сейчас, несмотря на боль, Ольга пытается сохранить все те традиции, которые любила дочь. К сожалению, уже без Софийки, но с мыслью о ней.

"Мы не пекли паски несколько лет": семья погибшего военного Киричука

Владимир Киричук ушел на войну добровольцем 7 августа 2022 года. На тот момент ему было 23 года, и до полномасштабного вторжения он не имел военного опыта.

Его сестра Юлия Ломтатидзе рассказала, что их отец тогда болел раком и имел инвалидность, поэтому парень мог не служить. Однако Владимир чувствовал обязанность защищать свою семью и страну.

Владимир с сестрой и на службе / Фото предоставлены 24 Каналу

Он попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск, а после военной подготовки его направили на Херсонское направление.

К сожалению, его служба длилась недолго. Владимир погиб 1 октября 2022 года. Его убил осколок российского танкового снаряда. Шансов выжить не было.

Больно, но во время эвакуации автомобиль, который вывозил тело Владимира, наехал на снаряд, поэтому оно сильно обгорело. Поэтому длительное время военного считали пропавшим без вести. Только 27 ноября семье сообщили о совпадении ДНК, а 4 декабря 2022 года Владимира похоронили.

2022 год для Юлии стал крайне тяжелым, ведь после гибели брата в тот же месяц умер отец.

Она поделилась, что с тех пор любые праздники для нее – это сильная боль. Особенно это чувствуется в этом году, ведь накануне Пасхи Владимиру должно было бы исполниться 27 лет.

Юлия отметила, что раньше Пасха в их семье была настоящим семейным праздником. К нему всегда тщательно готовились. Мама с папой вместе пекли паски, а они с братом им помогали. Затем все вместе шли святить корзины. В ее воспоминаниях это было теплое, семейное время, наполненное традициями, которых они придерживались с детства.

Владимир с семьей / Фото предоставлены 24 Каналу

После освящения корзин семья организовывала праздничный завтрак.

Мы собирались всей семьей, ходили в гости, а потом гости приходили к нам. Но сейчас мне очень трудно дается этот семейный праздник. Хотя у меня есть семья, у меня есть муж и дети. Я понимаю, что это уже моя семья. Но все же большая часть жизни потеряна и она никогда не будет так ощущаться, как было когда-то, когда брат был жив,

– подчеркнула сестра Владимира.

Теперь семья ежегодно на Пасхальные праздники едет на кладбище – к могилам отца и брата, которые похоронены вместе. Туда они привозят паску и крашенки, как символическое продолжение традиций.

Сестра Владимира поделилась, что только в прошлом году, впервые за долгое время после потери, они с мамой испекли паску. Все для того, чтобы сохранить хотя бы часть праздника ради своих детей, чтобы у них было ощущение Пасхи.

Старший сын Юлии до сих пор вспоминает о Владимире, он очень его любил. Она подчеркнула, что это и не удивительно, ведь ее брат был замечательным человеком. Для Юлии он стал лучшим другом, который всегда был мудрым и рассудительным.

Владимир с сестрой и племянником / Фото предоставлены 24 Каналу

Несмотря на боль, она пытается жить дальше: выходит на прогулки, встречается с подругами, проводит время с семьей. Но воспоминания о брате никуда не исчезают.

Так просто еду в машине, и в один момент снова все перед глазами. Нет такого дня, чтобы я не вспоминала о нем,

– рассказала Юлия.

Ее муж также военный. Он 3 года воевал на Донбассе, поэтому женщина хорошо знает цену войны, которая забрала ее брата, нанеся так много боли ее семье. Юлии очень трудно смириться с потерей, но она пытается жить дальше, она продолжает двигаться вперед с теплыми воспоминаниями о Владимире.

"Не требуйте от себя радости": священник обратился к украинцам, которые проживают потерю

Священник УГКЦ о. Михаил Квасюк накануне Пасхи поддержал семьи, которые потеряли близких из-за войны.

Если человек потерял кого-то, расстроен, переживает боль – не требуйте от себя радости. Не надо себя заставлять. Лучше попробуйте рассказать об этом Богу: в молитве, слезах, в одиночестве, но попробуйте открыть ему свое сердце. Ваша молитва не останется не услышанной,

– сказал он.

Отец посоветовал тем, у кого война забрала самых близких, пробовать жить сейчас, в этот момент, ведь Господь всегда говорит нам: "Я – сущий". Он учит людей быть здесь и сейчас.