Об этом рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Светлана Чубенко, пишет Суспільне.

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Руководитель областной прокуратуры Екатерина Шевцова и ее заместители не имеют инвалидности любых групп. Руководительница получает пенсию по выслуге лет,

– сообщили в прокуратуре.

Пресс-секретарь отметила, что приказом генерального прокурора Андрея Костина было начато служебное расследование и сбор информации по всем областям Украины о наличии инвалидности у прокуроров всех уровней.

"Черкасская областная прокуратура собрала все данные относительно прокуроров, которые имеют статус лица с инвалидностью. 97 процентов из них получили его до начала полномасштабного вторжения. Собранную информацию по этим вопросам направлено в Офис генерального прокурора", - пояснила она.

КАК начисляют пенсии

Как начисляют пенсионные выплаты прокурорам объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины. В частности, пенсионное обеспечение работников прокуратуры регулируется Законом Украины от 14.10.2014 № 1697-VII "О прокуратуре".

А условия назначения пенсий за выслугу лет, по инвалидности работникам прокуратуры и нетрудоспособным членам семьи прокурора в связи с потерей кормильца определены статьей 86 Закона.

Обратите внимание. Пенсии могут назначаться - за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.