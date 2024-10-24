Про це розповіла виконувачка обов'язків речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко, пише Суспільне.

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Керівниця обласної прокуратури Катерина Шевцова та її заступники не мають інвалідностей будь-яких груп. Очільниця отримує пенсію за вислугою років,

– повідомили в прокуратурі.

Речниця зазначила, що наказом генерального прокурора Андрія Костіна було розпочато службове розслідування та збір інформації по всіх областях України щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів.

"Черкаська обласна прокуратура зібрала всі дані стосовно прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю. 97 відсотків з них отримали його до початку повномасштабного вторгнення. Зібрану інформацію з цих питань скеровано до Офісу генерального прокурора", — пояснила вона.

ЯК нараховують пенсії

Як нараховують пенсійні виплати прокурорам пояснили на сайті Пенсійного фонду України. Зокрема, пенсійне забезпечення працівників прокуратури регулюється Законом України від 14.10.2014 № 1697-VII "Про прокуратуру".

А умови призначення пенсій за вислугу років, по інвалідності працівникам прокуратури та непрацездатним членам сім’ї прокурора у зв’язку з втратою годувальника визначені статтею 86 Закону.

Зауважте. Пенсії можуть призначатись — за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.