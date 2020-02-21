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      Шевронов своих не скинул: неоднозначный пост "95 квартала" возмутил украинцев

      - Читати новину українською
      Пост "95 квартала" в фейсбуке о Революции Достоинства возмутил сеть / ОП

      Украинцы в соцсетях бурно обсуждают неоднозначное сообщение в фейсбуке студии "Квартал 95". 20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане, кварталовцы опубликовали текст своей песни со строкой "Шевронов своих не скинул" и иллюстрировали его фотографией Героев Небесной Сотни.

      Пост "Квартала 95" спровоцировал возмущение: люди в комментариях сразу напомнили кварталовцам, что шевроны на Майдане были только у "Беркута".

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      Вот текст, который опубликовали в фейсбуке "Квартала 95": 

      • Я не забуду огонь в центре столицы,
      • И мужественные вокруг лица – страна сильных людей!
      • Я помню, кто за страну сгинул,
      • Шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей.

      Эти слова о шевронах – из песни кварталовцев за 2017, в исполнении которой участвовал и действующий президент Зеленский. Строка о шевронах касалась украинских военных в Крыму, которые не предали Украину и выступили против агрессора – не сняв шевроны с формы Вооруженных сил Украины. 

      Нарукавный шеврон – обозначение воинского звания, выслуги лет и так далее, нашитое на рукав военной формы.

      Однако 20 февраля – день годовщины расстрелов на Майдане. И сообщение кварталовцы иллюстрировали соответствующим фото – Героев Небесной Сотни. Причем почему именно так они сделали – никаких объяснений не было, несмотря на многочисленные вопросы в комментариях. 

      площадь
      Пост кварталовцев в фейсбуке, который возмутил украинцев / Скриншот

      Как реагировали украинцы в комментариях – смотрите на фото:

       

       

      РГ
      Вот, что нужно помнить о Революции Достоинства / Инфографика 24 канала

      Тем временем почти четверть украинцев считает Майдан антигосударственным переворотом: опрос

      Руководительница Минздрава Скалецкая откровенно рассказала о личной жизни
      20 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Беркут Революция достоинства Квартал 95 Новости Украины
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