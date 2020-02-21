Шевронов своих не скинул: неоднозначный пост "95 квартала" возмутил украинцев
Украинцы в соцсетях бурно обсуждают неоднозначное сообщение в фейсбуке студии "Квартал 95". 20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане, кварталовцы опубликовали текст своей песни со строкой "Шевронов своих не скинул" и иллюстрировали его фотографией Героев Небесной Сотни.
Пост "Квартала 95" спровоцировал возмущение: люди в комментариях сразу напомнили кварталовцам, что шевроны на Майдане были только у "Беркута".
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Вот текст, который опубликовали в фейсбуке "Квартала 95":
- Я не забуду огонь в центре столицы,
- И мужественные вокруг лица – страна сильных людей!
- Я помню, кто за страну сгинул,
- Шевронов своих не скинул. Страна мужественных людей.
Эти слова о шевронах – из песни кварталовцев за 2017, в исполнении которой участвовал и действующий президент Зеленский. Строка о шевронах касалась украинских военных в Крыму, которые не предали Украину и выступили против агрессора – не сняв шевроны с формы Вооруженных сил Украины.
Нарукавный шеврон – обозначение воинского звания, выслуги лет и так далее, нашитое на рукав военной формы.
Однако 20 февраля – день годовщины расстрелов на Майдане. И сообщение кварталовцы иллюстрировали соответствующим фото – Героев Небесной Сотни. Причем почему именно так они сделали – никаких объяснений не было, несмотря на многочисленные вопросы в комментариях.
Пост кварталовцев в фейсбуке, который возмутил украинцев / Скриншот
Как реагировали украинцы в комментариях – смотрите на фото:
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