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      Шевронів своїх не скинув: неоднозначний допис "95 кварталу" обурив українців

      - Читать новость на русском
      Пост "95 кварталу" у фейсбуці про Революцію Гідності обурив мережу / Офіс Президента

      Українці у соцмережах бурхливо обговорюють неоднозначний допис у фейсбуці студії "Квартал 95". 20 лютого, у роковини розстрілів на Майдані, кварталівці опублікували текст своєї пісні з рядком "Шевронів своїх не скинув" та ілюстрували його фотографією Героїв Небесної Сотні.

      Допис "Кварталу 95" спровокував обурення: люди у коментарях одразу нагадали кварталівцям, що шеврони на Майдані були тільки у "Беркута".

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      Ось текст, який опублікували у фейсбуці "Кварталу 95": 

      • Я не забуду вогонь у центрі столиці,
      • І мужні навколо лиця – країна сильних людей!
      • Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
      • Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей.

      Ці слова про шеврони – з пісні кварталівців за 2017 рік, у виконанні якої брав участь і чинний президент Зеленський. Рядок про шеврони стосувався українських військових у Криму, які не зрадили Україну та виступили проти агресора – не скинувши шеврони з форми Збройних сил України. 

      Нарукавний шеврон – позначення військового звання, вислуги років тощо, нашите на рукав військової форми.

      Однак 20 лютого – день роковин розстрілів на Майдані. І допис кварталівці ілюстрували відповідним фото – Героїв Небесної Сотні. Причому чому саме так вони зробили – жодних пояснень не було, попри численні запитання у коментарях. 

      Майдан
      Допис кварталівців у фейсбуці, який обурив українців / Скріншот

      Як реагували українці у коментарях – дивіться на фото:

       

       

      РГ
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Беркут Революція Гідності Квартал 95 Новини України
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