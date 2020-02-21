Шевронів своїх не скинув: неоднозначний допис "95 кварталу" обурив українців

Українці у соцмережах бурхливо обговорюють неоднозначний допис у фейсбуці студії "Квартал 95". 20 лютого, у роковини розстрілів на Майдані, кварталівці опублікували текст своєї пісні з рядком "Шевронів своїх не скинув" та ілюстрували його фотографією Героїв Небесної Сотні.

Допис "Кварталу 95" спровокував обурення: люди у коментарях одразу нагадали кварталівцям, що шеврони на Майдані були тільки у "Беркута".

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Ось текст, який опублікували у фейсбуці "Кварталу 95":

Я не забуду вогонь у центрі столиці,

І мужні навколо лиця – країна сильних людей!

Я пам'ятаю, хто за країну загинув,

Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей.

Ці слова про шеврони – з пісні кварталівців за 2017 рік, у виконанні якої брав участь і чинний президент Зеленський. Рядок про шеврони стосувався українських військових у Криму, які не зрадили Україну та виступили проти агресора – не скинувши шеврони з форми Збройних сил України.

Нарукавний шеврон – позначення військового звання, вислуги років тощо, нашите на рукав військової форми.

Однак 20 лютого – день роковин розстрілів на Майдані. І допис кварталівці ілюстрували відповідним фото – Героїв Небесної Сотні. Причому чому саме так вони зробили – жодних пояснень не було, попри численні запитання у коментарях.



Допис кварталівців у фейсбуці, який обурив українців / Скріншот

Як реагували українці у коментарях – дивіться на фото:



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