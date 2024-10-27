Об этом Дуда рассказал в интервью изданию The Sunday Times. Польский глава также высказал свое мнение относительно возможного переизбрания Трампа во второй раз в США, а также помощь Украине.

К теме Ключ к победе: почему Дуда едет агитировать за Трампа и как в США борются за голоса поляков

Что рассказал Дуда о "Щит Восток"

Дуда заявил, что проект "Щит Восток" – система укреплений на восточной границе Польши, строительство которой вот-вот начнется. По словам польского главы, это ответ на "ненасытные имперские планы России", а также нынешний "железный занавес", который ранее был во времена Холодной войны.

Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Последнее, что они хотят видеть, – это восстановление "железного занавеса". Я скажу так: если безопасность моих соотечественников должна быть обеспечена путем повторного поднятия железного занавеса, хорошо, пусть будет железный занавес, пока мы находимся на стороне свободного мира,

– сказал он.

В издании отметили, что "Щит Восток" – это уже другая попытка укрепить собственную безопасность со стороны Польши, которая хочет играть ту же роль, что и Западная Германия во время Холодной войны. В газете напомнили, что Польша тратит на оборону почти пять процентов ВВП, имеет больше танков, чем Великобритания, Германия и Франция вместе взятые, и закупает еще сотни бронемашин, гаубиц, боевых вертолетов и крылатых ракет.

Как президент Польши относится к возможному переизбранию Трампа в США

В газете отмечают, что Анджей Дуда, в отличие от многих других европейских лидеров, имел очень хорошие отношения с Дональдом Трампом, когда тот был президентом США. Поэтому, как отметил польский лидер, сейчас он спокойно ожидает результатов выборов в Америке.

"Соединенные Штаты заинтересованы в укреплении нашей части Европы. Мы не просто ждем, когда наши союзники придут нас защищать. Прежде всего мы сами укрепляем свою готовность и свою оборону, потому что мы – ответственный союзник", – сказал польский глава.

Говоря о возможном втором сроке Дональда Трампа, Дуда отметил, что самое главное для всех понять, что он прежде всего бизнесмен.

В Европе не все к этому привыкли, и политики в целом не привыкли вести политику таким образом. Я помню, как президент Дональд Трамп разговаривал с нами на саммитах НАТО, на встречах за закрытыми дверями, и какую жесткую риторику он тогда использовал – а потом оказалось, что решение можно было принять быстрее,

– подчеркнул Дуда.

Он также отметил, что Трамп будет требовать большего участия союзников в обороне, потому что считает, что Соединенные Штаты не могут взять на себя расходы по поддержанию безопасности всего мира.

По словам Дуды, Трамп является "воплощением американского героя", и он "из тех людей, которые не просто движется по жизни – он шагает по жизни".

Что говорил Дуда об Украине

Анджей Дуда отметил, что, несмотря на политические разногласия между Польшей и Украиной, Киеву должно быть предоставлено все необходимое для достижения полной победы в оборонительной войне с Россией – как ради него самого, так и ради Европы в целом.

Польский глава также подчеркнул, что уступка России даже сантиметра украинской территории была бы катастрофической ошибкой.

Отвечая на вопрос, может ли Украина в условиях подавляющего численного превосходства России реально вернуть себе все оккупированные территории, польский президент сказал:

"Если вы такие щедрые по отношению к России, почему бы не отдать им кусок своей собственной земли? Почему любая суверенная страна должна угождать России? На каком основании, позвольте спросить, заслуживает ли Россия чего-то – особенно чужую территорию?", – подытожил Дуда.