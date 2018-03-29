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Що не так з електронним декларуванням активістів

Антикоррупционный майдан 33 Читати новину українською

Парламент так і не спромігся ні скасувати, ні навіть відтермінувати обов’язок декларування громадських антикорупціонерів

З березня 2017 року в Україні діє законодавство, яке вимагає подавати е-декларації від громадських активістів, що займаються антикорупційною діяльністю. Його прибічники кажуть, що антикорупційні активісти впливають на державну політику і, вимагаючи від влади прозорості, мають самі бути прозорими, а тому вони повинні декларуватись так само як і державні службовці.

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Його противники стверджують, що це помста депутатів тим, хто вимагав запровадження е-декларування, що ця вимога порушує Конституцію та міжнародні зобов’язання України і що вона спрямована на знищення громадянського суспільства в найкращих російських традиціях.

Проблема з вимогою закону про е-декларації для антикорупційних активістів в тому, що вона санкціонує переслідування будь-якого українця та навіть іноземця, який хоч раз "засвітився" на будь-яких антикорупціх заходах: брав участь у мітингах, відвідував круглі столи чи семінари, з’їв там бутерброд, взяв ручку чи роздруківки, дивився онлайн-курси з питань реформ, навіть необов’язково антикорупційної, або навіть робив репости аналітичних матеріалів від громадських організацій у соціальних мережах – будь-що із цього може поширити на вас обов’язок подати декларацію.

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Електронне декларування для громадських активістів порушує цілу низку статей Конституції та міжнародних договорів. Це створює прецедент, за яким парламент вважає нормальним ухвалювати, а Президент – підписувати неконституційні і дискримінаційні закони. Які довгострокові наслідки матиме цей систематичний наступ на антикорупціонерів? Кожного, хто серед них претендуватиме на владу: на місцевому чи загальнонаціональному рівні, будуть дискредитувати і знищувати.

Як показала практика, для цього навіть не обов’язково, щоби у тій самій декларації справді були якісь порушення – НАЗК, як орган, відповідальний за перевірку декларацій, вже показав не раз, як вони вміють виконувати замовлення

Фактично, під виглядом нібито безневинного е-декларування насправді відбувається ніщо інше як спроба нинішнього керівництва держави захистити і закріпити свою владу. Іншими словами, інтересами держави нехтують заради задоволення власних абміцій і жаги подальшого збагачення.

Важливо усвідомлювати, що авторитарний режим завжди є "проміжною" стадією, але він може трасформуватись як в демократію, так і в тоталітаризм. Іншими словами, Україна має всі шанси так і залишатись дійною коровою для купки крадіїв аж доти, доки з неї не висмокчуть останні соки і не поїдуть в пошуках кращого життя або в пошуках політичного притулку останні свідомі громадяни. Це все дуже реальна перспектива, в якій сумнозвісне е-декларування для антикорупційних активістів один з дуже багатьох інструментів.

Але недопустити такої перспективи можна. Для цього маємо посилити тиск на збанкрутілу Верховну Раду та Президента з його корумпованою адміністрацією. Маємо чітко формулювати міжнородним інституціям та світовим лідерам позиціювання президента Порошенка як авторитарного лідера європейської держави, який веде Україну до тоталітаризму. І що найважливіше – маємо підтримувати тих, хто може стати їм реальною альтернативою.

Автор: Александра Дрик
Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости политики Коррупция Антикоррупционный майдан е-декларирование
Источник: 24 Канал
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