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Шимкив уволился с должности заместителя главы Администрации Президента Украины

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Шимкив уволился с должности заместителя главы Администрации Президента Украины

Заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив 31 августа на брифинге заявил, что уволился с занимаемой должности. В то же время на сайте главы государства появился соответствующий указ об увольнении Шимкива.

"Освободить Шимкива Дмитрия Анатольевича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", – говорится в указе №265/2018 от 31 августа.

"Сегодня ключевые реформы запущены, 3G и 4G начали свою работу... Было выполнено 323 решения, 81% этих решений были выполнены... Я решил вернуться к тому, что вдохновляет меня – к бизнесу", – прокомментировал свое увольнение Шимкив, сообщает РБК-Украина.

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Отметим, что в 2014 году Шимкив занимал должность генерального директора компании "Microsoft Украина", но в июле объявил о своем увольнении. На этой должности Шимкив проработал 5 лет.

В то же время своим указом №266/2018 президент Петр Порошенко назначил на должность заместителя главы АПУ Сергея Марченко.

"Назначить Марченко Сергея Михайловича заместителем главы Администрации Президента Украины", – сказано в указе.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Администрация Президента
Источник: 24 Канал
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