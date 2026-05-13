"Следуй за мной, делай, как я": эмоциональный репортаж с выпуска школы сержантов

Школа сержантов выпустила очередной набор специалистов, выпускники прошли 21-дневную подготовку. Все слушатели интенсива имеют реальный боевой опыт и обучаются непосредственно в районах боевых действий, что позволяет передавать уникальные знания.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что после подготовки военные стали более сплоченными.

Как боевой опыт влияет на подготовку сержантов?

Выпускников поздравили торжественной присягой и огненным ритуалом. Во время обучения военные прошли тактическую и огневую подготовку, а также курс лидерства. Девиз школы – "Следуй за мной, делай, как я" – отражает суть сержантской миссии.

Все слушатели имеют боевой опыт – от участников войны с 2014 года до тех, кто служит с 2022 года. Уже около года обучение проводят непосредственно в районах выполнения задач, что упрощает организацию процесса. Преподаватели говорят, что спрос на обучение в школе остается высоким.

Мы должны здесь быть и учить других. Приходят новенькие, и если есть опыт – должны им делиться, потому что им тоже непросто. Когда война закончится – вернусь к семье. У меня растут дети, сыну скоро год. Хочу быть для него примером. Прятаться не надо – если есть желание учиться, все будет хорошо,

– сказал сержант Александр Процюк, 115-й отдельной механизированной бригады.

Командир бригады Дмитрий Лапа отметил, что сержант в ВСУ является профессиональным лидером, который ведет личный состав в бою и составляет "хребет" войска.

"Этот ритуал – поддержка традиций наших предков-казаков, которые также любили жечь костры. Мы сознательно сохраняем эти обычаи, тем более что на нашей эмблеме есть казацкая символика", – отметил Сергей Демьяненко, главный сержант 115-й отдельной механизированной бригады.

Обратите внимание! Президент Зеленский объявил о реформе армии, которая прежде всего коснется пехотинцев: им предлагается значительное увеличение выплат в зависимости от сложности и результативности боевых задач. По специальным контрактам пехотинцы смогут получать от 250 до 400 тысяч гривен ежемесячно. Президент подчеркнул, что украинский воин, который держит линию фронта, должен чувствовать реальное уважение государства к своей службе.

Что еще известно об обучении военных в ВСУ?

Командир механизированной роты 66-й бригады "Сапер" рассказал о системе подготовки новобранцев к боевым задачам. Новобранцев готовят с учетом типа операции – штурмовой или оборонительной, на максимально похожих локациях, отрабатывая все детали.

Для штурмов проводится аэроразведка позиций противника, затем определяют оптимальный способ выполнения задачи и тренировки на местности до совершенства. Если новобранец боится или не готов, ему дают возможность пообщаться с ветеранами, которые недавно вернулись с позиции.