Об этом рассказал украинский писатель Сергей Жадан 27 февраля. Оперативную информацию он узнал от харьковских добровольцев.
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Оккупанты в Харькове
Известно, что остатки российской колонны, которая ворвалась в Харьков, загнали на улицу Шевченко. Российские наемники спрятались в 134 школе.
Школа сгорела. Вместе с оккупантами. Школу жаль,
– заметил Жадан.
В результате ожесточенного боя, украинские добровольцы взяли в плен 4 человек. Техника и еще 15 российских солдат – уничтожены дотла.
"У нас есть раненые, все, слава Богу, живы", – добавил Жадан.
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